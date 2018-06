Codul de procedură penală îi leagă de mâini pe procurori și îi protejează pe infractori

Codul de procedură penală pe care coaliția PSD-ALDE se pregătește să-l treacă pe repede-înainte și la Camera Deputaților, după modelul de la Senat, este un instrument creat cu scopul de a restrânge aria de acțiune a procurorilor și de a-i favoriza pe inculpați și infractori. Pe scurt, 11 modificări din noul Cod de procedură penală care le dau curaj infractorilor:

1. Interzicerea publicării informațiilor despre dosare penale în curs. Această măsură se aplică inclusiv jurnaliștilor și reprezintă o limitare a libertății de exprimare.

2. Dacă prima instanță a dispus achitarea, instanța de apel nu poate dispune condamnarea în urma reaprecierii în fapt și în drept, ci doar în urma apariției unor elemente noi. Această prevedere contravine flagrant principiilor de drept cu privire la apel.

3. Suspiciunea rezonabilă este înlocuită peste tot cu indiciile temeinice. Este încălcat un principiu de drept, potrivit căruia temeinicia este verificată într-o fază ulterioară, prin coroborarea probelor, suspiciunea rezonabilă fiind suficientă pentru demararea cercetării. Este agresată limba română, suspectul nemaifiind persoana pentru care există o suspiciune, ci persoana pentru care există indicii temeinice că a săvârșit fapta. Concret:

- pentru a proteja un martor, nu mai ajunge suspiciunea rezonabilă că este în pericol, trebuie aduse indicii temeinice;

- pentru o percheziție, în situația în care viața sau integritatea cuiva este în pericol (exemplu :trafic de persoane), nu mai sunt suficiente suspiciunile rezonabile, este necesar să existe indicii temeinice;

- pentru a dispune o expertiză toxicologică nu mai sunt suficiente suspiciuni rezonabile cu privire la o intoxicație, trebuie indicii temeinice;

- pentru mandatul de percheziție nu mai sunt suficiente suspiciunile rezonabile, trebuie aduse indiciile temeinice (exact cele posibil a fi găsite în urma percheziției);

- pentru măsuri preventive (de exemplu suspect periculos, care ar putea fugi), nu sunt suficiente suspiciuni rezonabile, trebuie motive temeinice;

- pentru măsuri preventive (de exemplu suspect periculos, care ar putea fugi), pătrunderea organului într-o locuință se poate face doar în baza unor indicii temeinice, nu doar în baza unei suspiciuni rezonabile;

- în cazul cererilor de strămutare a judecării cauzei, suspiciunea rezonabilă de imparțialitate poate fi probată, indiciile temeinice practic niciodată, deci instrumentul strămutarii cauzei este golit de conținut.

4. Condamnarea trebuie dovedită în integralitate prin probe, și nu dincolo de orice îndoială rezonabilă (în cazul Elodia de exemplu, a fost o condamnare dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă).

5. Denunțul nu poate fi făcut decât în termen de 6 luni de la data faptei, pentru a putea fi folosit de denunțător la reducerea pedepsei sale. De cele mai multe ori, denunțătorul nu mai este în termenul de 6 luni când este el însuși cercetat și poate folosi denunțul la reducerea pedepsei sale, deci este golită de conținut instituția reducerii pedepsei prin denunț.

6. Înregistrările dintr-un caz, care conduc la descoperirea altei infracțiuni, nu pot fi folosite pentru dovedirea noii infracțiuni.

7. Suspecții și inculpații vor participa la audierea martorilor, cu posibilitatea intimidării acestora. Până acum doar avocatul lor putea să o facă.

8. Grija pentru inculpați este evidentă. Audierea nu poate dura mai mult de 6 ore, putând fi reluată doar după o pauză de cel puțin 12 ore.

9. Ulterior clasării de către procurorul de caz, procurorul ierarhic superior nu mai poate redeschide cauza pe interpretarea ei în fapt și în drept, ci doar în situația apariției unor elemente noi. Deci, dacă procurorul de caz comite o eroare de apreciere în favoarea inculpatului, ea nu poate fi reparată din oficiu de prim procuror.

10. Cercetarea in rem nu poate dura mai mult de 1 an, iar dacă după acest termen procurorul nu are suficiente probe pentru începerea urmăririi penale cu privire la persoană, este obligat să claseze. Prevederea contravine filozofiei termenului de prescriptive.

11. Măsură cu dedicație pentru Liviu Dragnea. A fost introdus un motiv nou de revizuire: dacă nu toți judecătorii din complet au semnat hotărârea, se poate solicita revizuirea. Prevederea este în totala neconcordanță cu practica instanțelor.

Adoptarea acestor modificări va încuraja activitatea infracțională în România, țara noastră devenind un rai al infractorilor , în care pedepsirea celor vinovați va fi din ce în ce mai dificilă. Actuala coaliție aflată la putere își urmează astfel pas cu pas planul de protejare a infractorilor, acesta fiind obiectivul principal al acestei guvernări, transmite Nicușor Dan într-un comunicat remis stiripesurse.ro.