Cofondatoarea Black Lives Matter și-a cumpărat o casă de 1,4 milioane de dolari, într-un cartier locuit în mare parte de albi

Activismul politic este bine remunerat, mai ales când este de stânga. Patrisse Cullors ar trebui să aibă dificultăți în viitor în a continua să vorbească despre privilegiul alb și opresiunea sistemică. Activista americană, cofondatoare a mișcării Black Lives Matter, tocmai si-a cumpărat o vilă luxoasă într-o suburbie din Los Angeles. Conform Daily Mail, casa este situată în Topanga Canyon. Trei dormitoare, trei băi, o sală de recepție foarte mare, o casă de oaspeți – o proprietate imobiliară de mare valoare, cumpărată cu 1,4 milioane de dolari.

Un alt detaliu interesant: 88% din populația cartierului în care s-a stabilit Patrisse Cullors este albă. Un nou El Dorado, care i-a făcut pe multi să considere că activista își abandonează convingerile de justiție socială în favoarea confortului, scrie smartradio.ro.

Trebuie menționat că înființarea Black Lives Matter nu a fost deloc un eșec financiar. Începând cu 2013, mișcarea a adunat peste 90 de milioane de dolari din donații. Pe lângă succesul financiar, activista a semnat recent un acord de producție „multi-platformă, multi-anual” cu Warner Bros. Un acord ale cărui detalii nu au fost dezvăluite, probabil cu bonificație suficient de mare pentru a o face pe Patrisse Cullors să uite de marxismul pe care îl revendica.

BLM's Global Network filters its donations through a group called Thousand Currents, Insider reported in June - which made it even more complicated to trace the cash.

