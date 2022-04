Cofondatorul Ethereum, Vitalik Buterin, a făcut donații ETH în valoare de 5 milioane de dolari Ucrainei, la începutul lunii aprilie

După cum a spus Aid for Ukraine, o inițiativă comună creată de guvernul ucrainean, FTX, Everstake și Kuna pentru a aduna criptodonări pentru țară, cofondatorul Ethereum ( ETH ) Vitalik Buterin a făcut donații ETH în valoare de 5 milioane de dolari Ucrainei la începutul lunii aprilie. Potrivit entității, în ciuda sumei mari de donație, Buterin nu a făcut un anunț cu privire la tranzacție. În cele din urmă, a fost legat de el prin intermediul numelui de domeniu Ethereum Name Service „vitalik.eth”, care a servit drept origine a transferului, conform cointelegraph.com.

Jumătate din donațiile de 5 milioane de dolari au mers direct către Aid for Ukraine, în timp ce cealaltă jumătate a mers către Unchain Fund, o inițiativă de caritate în criptomonede creată de activiști din comunitatea blockchain pentru a oferi ajutor umanitar ucrainenilor. Alex Bornyakov, ministrul adjunct al Transformării Digitale al Ucrainei, a mulțumit public pentru contribuția lui Buterin într-un tweet, scriind:

"Nu aș putea fi mai recunoscător pentru fiecare donație criptografică către inițiativa noastră de salvare a vieților, Aid for Ukraine. Ajută cu adevărat la întărirea țării noastre și la protejarea valorilor democratice. Mulțumiri speciale lui Vitalik Buterin pentru că a fost alături de Ucraina."

.@VitalikButerin donated almost $2.5M in $ETH to @_AidForUkraine 2 days ago, and didn't say a word! He's also donated $2.5M to @Unchainfund.



Thanks for your enormous help, Vitalik, and thank you for creating @ethereum! The #Ethereum community is ???????? pic.twitter.com/HuvDcTM40e