Comandant al Forței Spațiale concediat pentru afirmații privind infiltrarea ideologiei woke în armata SUA

Lt. Col. Matthew Lohmeier a fost comandantul escadrilei a 11-a de avertizare spațială de la baza forțelor aeriene Buckley din Colorado. Lohmeier a servit în Forțele Aeriene ale SUA timp de peste 14 ani, inclusiv ca fost pilot de vânătoare pe aparate de tip F-15C și instructor pentru aeronave jet T-38 Talon.

Vineri, Lohmeier a fost eliberat din funcție deoarece a semnalat prezența unor practici marxiste și a Teoriei critice a rasei (Critical race theory) în cadrul armatei. Lt. Gen. Stephen Whiting, șeful Comandamentului operațiunilor spațiale, l-ar fi concediat pe Lohmeier din cauză că și-a pierdut încrederea în capacitatea acestuia de a conduce.

„Decizia s-a bazat pe comentariile publice făcute de locotenentul colonel Lohmeier într-un podcast recent”, spune un purtător de cuvânt al Forței Spațiale, citat de Agerpres.. „Lt. Gen. Whiting a inițiat o anchetă dirijată de comandament pentru a stabili dacă aceste comentarii au constituit o activitate politică interzisă”.

Săptămâna trecută, Lohmeier a participat la podcastul „Operațiunea de informații” pentru a-și promova cartea în care vorbește despre pericolele marxismului în armată.

„Diversitatea, incluziunea și instruirile pe care le primim în armată… au rădăcini în teoria critică a raselor, care are rădăcini în marxism”, spune Lohmeier.

El a menționat că există o inițiativă privind diversitatea care îi instruiește pe membrii serviciului să citească cartea „Deci vrei să vorbești despre rasă” (So You Want to Talk About Race) de Ijeoma Oluo, care etichetează Statele Unite drept „națiune suprematistă albă”.

Lohmeier susține că tinerii membri ai serviciilor sunt invadați de un „mediu de lucru hiperpolitizat în care inițiativele privind diversitatea și incluziunea sunt promovate în mod constant”.

„Din perspectiva sa de comandant, Lohmeier a spus că nu a încercat să critice vreun lider anume sau să identifice în mod public trupele menționate în carte”, raportează Military.com. „Mai degrabă s-a concentrat asupra politicilor pe care membrii serviciului trebuie să le respecte pentru a se alinia la anumite agende „care afectează acum cultura noastră”.

Lohmeier a vorbit despre secretarul apărării, Lloyd Austin. „Nu demonizez persoana, dar vreau să îi spun clar atât lui, cât și fiecărui membru al serviciului ca această agendă [diversitate și incluziune], ne va diviza, nu ne va unifica”.

La începutul lunii, Lohmeier a publicat o carte intitulată „Revoluția irezistibilă: obiectivul de cucerire al marxismului și dezintegrarea armatei americane”, despre care spune că nu este un manifest politic. Cartea lui Lohmeier tratează „impactul unei agende neomarxiste în cadrul forțelor noastre armate”, ideologia woke, antirasismul, teoria critica a raselor, cancel culture, rasismul sistemic, supremația albă, concentrarea bruscă a armatei asupra extremismului și pregătirea diversității în armată.

El a declarat pentru Military.com că s-a consultat cu superiorii săi cu privire la planurile de a publica o carte și conținutul acesteia.

„Intenția mea nu a fost niciodată să mă angajez într-o politică partizană. Am scris o carte despre o anumită ideologie politică (marxismul) în speranța că Departamentul nostru de Apărare ar putea reveni la a fi nepartizian politic în viitor, așa cum a făcut-o în mod onorabil de-a lungul istoriei”.

Anul trecut, de Ziua Recunoștinței, fostul președinte Donald Trump a lăudat membrii Forței Spațiale și a vorbit direct cu Lohmeier. „Toți sunteți pionieri în cea mai nouă ramură a forțelor noastre armate”, i-a spus Trump lui Lohmeier.

Reprezentantul republican conservator, Matt Gaetz, din Florida, a scris duminică pe Twitter că va „căuta o acțiune în acest sens în cadrul Comitetului pentru servicii armate”, deși nu a specificat care ar putea fi acțiunea respectivă.

„Locotenentul colonel Lohmeier este un patriot care spune adevărul despre încercarea de « wokificare » a armatei noastre”, a scris Gaetz. „Retrogradarea sa este în mod clar un act de răzbunare”.