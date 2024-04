Comandant NATO: 'Nu e diferenţă între militarul român şi cel american'

General-maior Cristian-Daniel Dan conduce una dintre cele mai importante structuri NATO, cea care a pus Sibiul pe harta Europei, din punct de vedere militar. În opinia comandantului Corpului Multinaţional de Sud-Est (MNC-SE), principalele ameninţări cu care se confruntă atât România, cât şi NATO sunt războiul declanşat de Rusia în Ucraina şi atacurile teroriste, conform unui interviu acordat Agerpres.

Despre războiul din Ucraina, general-maior Cristian-Daniel Dan spune că nu se poate estima nici când, nici cum se va termina.

Cu o bogată experienţă, inclusiv în teatrele de operaţii, comandantul MNC-SE afirmă că militarii români sunt la fel de profesionişti ca şi cei americani, fiind foarte apreciaţi de către comandanţii NATO. Cristian-Daniel Dan a subliniat, totodată, sacrificiul militarilor români, dar şi al familiilor acestora.

AGERPRES: Cât de important este Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est de la Sibiu pentru NATO?

Cristian-Daniel Dan: Pe scurt, foarte important, dar daţi-mi voie să detaliez puţin. Cred că sunteţi familiarizată, în principiu, cu harta NATO şi cum au fost poziţionate celelalte nouă comandamente existente până la apariţia MNC-SE. Geografic vorbind, uitându-ne la celelalte nouă, chiar dacă România, în urma Summitului din Ţara Galilor din 2014, a decis să înfiinţeze un comandament de divizie pe teritoriul său, ceva lipsea din lanţul de comandă. Având întotdeauna în minte o potenţială ameninţare, pentru a-i face faţă acesteia, era nevoie de un comandament de nivel de corp de armată şi acesta este raţionamentul pentru care suntem noi astăzi aici şi acum. Dacă privim de la nord, la sud, luând în calcul o potenţială ameninţare, aş putea spune că avem acum o abordare unitară pe tot flancul de unde poate să vină ameninţarea. Şi acesta este raţionamentul major pentru care s-a luat decizia înfiinţării Corpului Multinaţional de Sud-Est de la Sibiu.

AGERPRES: Dacă tot aţi vorbit de potenţialele ameninţări, care consideraţi că sunt în prezent principalele provocări pentru România şi pentru NATO?

Cristian-Daniel Dan: Referindu-ne la ameninţare, cred că războiul declanşat de către Rusia în Ucraina vorbeşte de la sine. Nu trebuie, pe de altă parte, într-un răspuns foarte simplu, să omitem nici ameninţarea teroristă, pentru că valurile de imigranţi ilegali care ajung în Europa pot genera ameninţări la adresa securităţii Alianţei. Cred că, totuşi, cea mai mare ameninţare rămâne ameninţarea Rusiei.

AGERPRES: Cum credeţi că se va termina războiul din Ucraina?

Cristian-Daniel Dan: E greu de spus cum se va termina acesta, fără a specula, şi nici când. Cred că inclusiv secretarul general al Alianţei şi autorităţile române au declarat la unison (pentru că vorbim de o Alianţă în care deciziile se iau în consens) - sunt determinate să continue acordarea sprijinului Ucrainei. De ce? Pentru că războiul la care suntem martori este un război împotriva valorilor fundamentale, integrităţii naţionale, a ceea ce ne caracterizează pe noi ca membri ai Alianţei şi ai Uniunii Europene. Şi atunci aceasta aş aprecia-o ca fiind cea mai mare ameninţare. Ce va însemna Rusia peste 2 ani, peste 3 ani, peste 5 ani? Îmi este greu să vă spun acum. Anul acesta sărbătorim 75 de ani de istorie a Alianţei. S-a început cu 12 membri, suntem acum 32 de ţări aliate. E cea mai sigură şi longevivă alianţă politico-militară din lume. Asta nu înseamnă că nu trebuie să fim pregătiţi pentru ceea ce se va putea întâmpla mâine. Asta, pe de o parte, pe de altă parte, rămâne şi ameninţarea teroristă. Haideţi să ne uităm puţin la Europa ultimilor 5 - 7 ani, la atacurile teroriste care au avut loc în Franţa, în capitale sau oraşe ale Europei, care într-adevăr generează îngrijorare în primul rând pentru populaţia civilă. Dar rolul unei armate este acela de a asigura securitatea şi siguranţa alături de celelalte elemente din sistemul naţional de apărare a locuitorilor pe care îi serveşte. Că până la urmă aceasta este ceea ce ne defineşte, ceea ce facem în fiecare zi.

AGERPRES: În aceşti 20 de ani de stat membru NATO, au fost şi multe sacrificii?

Cristian-Daniel Dan: Pe perioada pregătirii sunt acelea pe care ţi le asumi prin jurământul faţă de ţară, ceea ce înseamnă şi asumarea faptului că vei fi, la un moment dat, departe de familie. Dar să revin la misiune, perioada de pregătire este extrem de importantă. De ce, pentru că acolo înveţi să te bazezi pe colegul din stânga, din dreapta sau pe ordinul dat sau primit. Ştii că ordinul va fi executat şi ştii că prin aceasta nu-i vei pune militarului viaţa în pericol. Dar în acelaşi timp am grijă şi de mine şi de colegi, astfel încât să îmi duc la îndeplinire misiunea. În misiunile din Afganistan din anul 2010, cu Batalionul 812 Infanterie de la Bistriţa, ca şef de stat major şi în cea din 2012 cu Batalionul 32 Infanterie de la Timişoara ca şi comandant, noi, militarii români, am luptat cot la cot alături de militarii aliaţi. În cadrul Alianţei n-am văzut nicio diferenţă între militarul român şi cel american. Sunt la fel de profesionişti, la fel de buni camarazi, la fel de dedicaţi încă din perioada de pregătire, pentru că orice misiune se execută având la bază o etapă de pregătire. (...) Şi am avut succes. Şi, repet, nu am văzut niciun fel de diferenţă. Dimpotrivă. Cred că românii au fost apreciaţi de către comandanţii NATO pentru profesionalismul de care au dat dovadă.