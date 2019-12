Comedia de familie "5Gang: Un altfel de Crăciun", de Matei Dima, a debutat pe primul loc în box office-ul românesc, cu încasări de 2.821.396 de lei de vineri până duminică, potrivit cinemagia.ro, potrivit Mediafax.

5gang: Un altfel de Craciun este o comedie de familie cu o poveste fictivă despre Selly și colegii lui de trupă, Dia, Gami, Pain și Mădălin.

În perioada Crăciunului, Selly care tocmai l-a cunoscut pe Corneliu Carafă (jucat de Micutzu), dispare subit. Colegii lui, care întâi se gândesc să îl înlocuiască, își dau seama că ar putea fi în perciol, așa că pleacă să-l caute. La puțin timp după ce îl găsesc, ajung si ei împotmoliți într-o situație precară.

Polițiștii (jucați de Matei Dima și Vali Dobrogeanu) încearcă să rezolve misterul vloggerului dispărut, în timp ce Pain și Madălin intră într-o situație romantică destul de complicată.

Selly este păzit de Helga (Laura Giurcanu), bodyguard-ul lui Carafă, și încearcă să evadeze.

A noua și ultima parte a seriei originale "Războiul stelelor/ Star Wars", "Războiul Stelelor: Skywalker - Ascensiunea", de J. J. Abrams, a coborât pe locul al doilea, cu încasări de 1.554.936 de lei în al doilea weekend pe marile ecrane românești.

"Star Wars: Skywalker - Ascensiunea" a avut parte de cele mai proaste cronici de film pentru o peliculă din serie, o primire mai rece din partea specialiștilor având numai "Star Wars -Amenințarea fantomei/ Star Wars: Episode I - The Phantom Menace" (1999).

Filmul pune punct poveștii familiei Skywalker, dar compania Disney plănuiește alte producții dedicate unor personaje "Star Wars", începând din decembrie 2022.

"Jumanji: Nivelul următor/ Jumanji: The Next Level", de Jake Kasdan, a coborât de asemenea o poziție, până pe locul al treilea, cu încasări de 1.174.127 de lei de vineri până duminică. În filmul de acțiune "Jumanji: The Next Level / Jumanji: Nivelul următor", gașca a revenit, dar jocul s-a schimbat. Jucătorii descoperă că nimic nu este așa cum s-ar fi așteptat. Trebuie să înfrunte deșerturi aride și munți înzăpeziți pentru a-l salva pe unul dintre ei, dar și pentru a reuși să scape cu viață din cel mai periculos joc din lume. Filmul îi are în distribuție pe Karen Gillan, Dwayne Johnson, Madison Iseman, Kevin Hart, Awkwafina și Jack Black.

Topul 10 al filmelor cu cele mai mari încasări în cinematografele românești la sfârșitul săptămânii trecute este completat de "Regatul de gheață 2/ Frozen 2", de Chris Buck și Jennifer Lee (699.111 lei), "Spioni deghizați/ Spies in Disguise", de Nick Bruno şi Troy Quane (398.518 lei), "Maestrul minciunilor/ The Good Liar", de Bill Condon (211.702 lei), "Căţeii arctici: Cursă pe zăpadă/ Arctic Justice", de Aaron Woodley (143.225,10 lei), "Jexi/ Într-o relație cu telefonul meu", de Jon Lucas și Scott Moore (99.025,90 de lei), "Îngerii lui Charlie/ Charlie's Angels", de Elizabeth Banks (61.122 de lei), "Marea provocare: Le Mans ’66/ The Grand Challenge: Le Mans '66" ("Ford v Ferrari"), de James Mangold (32.707 lei).