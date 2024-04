Comedia franţuzească 'Un an dificil' va rula pe marile ecrane din 5 aprilie / VIDEO

Éric Toledano şi Olivier Nakache, duo-ul de regizori francezi care a cucerit publicul în 2011 cu „Intouchables”, revin pe marile ecrane cu o comedie de actualitate: „Un an dificil”. Plasată în lumea supraconsumului, a supraîndatorării şi a crizei climatice, filmul urmăreşte doi tipi plini de datorii, care ajung într-un grup de activişti de mediu atraşi de berea şi snacksurile gratuite. Distribuit de Independenţa Film, film ul va rula pe marile ecrane din 5 aprilie, conform news.ro.

„Un an dificil”/ „Une année difficile”, urmăreşte povestea a doi străini ce se întâlnesc în circumstanţe cât se poate de nefericite: unul tocmai a furat un televizor, iar celălalt abia a supravieţuit unei încercări stângace de sinucidere. Astfel, Albert (Pio Marmaï) şi Bruno (Jonathan Cohen) leagă o prietenie în jurul unor probleme comune, ce-i duce atât spre un expert în reducerea datoriilor, dependent de jocuri de noroc (Mathieu Amalric), cât şi în mijlocul unui grup de eco-activişti, conduşi de determinata Valentine (Noémie Merlant).

Scris şi regizat de Éric Toledano şi Olivier Nakache, în timpul pandemiei, „Un an dificil” / „Une année difficile” foloseşte umorul pentru a ataca un subiect de actualitate: supraconsumul în contextul crizei climatice. Autorii îşi ironizează personajele, dar totodată le şi onorează, dramatizând adevărata dilemă care se află în centrul mişcării împotriva schimbărilor climatice şi a rezistenţei la aceasta - când nu ai suficienţi bani pentru a-ţi plăti facturile, când te îndatorezi din ce în ce mai mult în fiecare zi, cum poţi să te mai gândeşti serios la viitor?

În documentarea subiectului, cei doi cineaşti au colaborat atât cu activişti de mediu, cât şi cu experţi care îi sfătuiesc pe consumatorii compulsivii cum să cumpere mai puţin.

„În timpul pandemiei, scriam un film pe care l-am lăsat deoparte, pentru că această imagine a lumii întregi pusă pe pauză, această oprire totală a „maşinăriei”, de parcă am fi fost pedepsiţi, ne-a intrigat. Nu te mai mişti, nu mai ieşi, nu-ţi vezi prietenii. Începi să te gândeşti la tot felul de lucruri. Bine, am fi putut vorbi despre asta cu un psihiatru, dar ne-am gândit că mai bine facem un film! Asta pentru că atunci s-a creat o mantră politică şi mediatică: „lumea de după”. Locul în care totul se va schimba, o lume care nu va mai funcţiona după aceleaşi reguli. Ni s-a spus că traficul aerian a ajuns la saturaţie, că pământul respiră, în sfârşit, că animalele se întorc în oraşe... Toate aceste chestii, care, de fapt, au plecat la fel de repede precum au ajuns în realitatea noastră. Când trăim evenimente majore, există experţi care ne explică contextul în care ne aflăm şi artişti care interoghează momentul. Am vrut să facem un fel de comedie italiană, care să deranjeze puţin oamenii, să agite lucrurile şi să pună întrebări. Care este intersecţia dintre consumism şi ecologie? Se pot întâlni, vreodată, cei care sunt în imposibilitate de plată, cu cei care se străduiesc pentru minimalism? Într-un mod foarte pragmatic, am văzut un videoclip de la Extinction Rebellion, cu tineri care împiedică clienţii să alerge spre vânzările de Black Friday. O imagine aproape animalică a unei societăţi în care oamenii se împing unii pe alţii într-o direcţie sau alta. Nu un film de epocă, ci un film despre o epocă”, spune Eric Toledano, într-un interviu acordat publicaţiei online Cineuropa.org.

Programul „Un an dificil” în cinematografe este pe: https://www.independentafilm.ro/project/un-an-dificil/

„Un an dificil” este distribuit în România de Independenţa Film, cu sprijinul Programului Europa Creativă - MEDIA al Uniunii Europene.