Comisarul Consiliului Europei pentru drepturile omului cere închiderea de urgenţă a taberei 'ruşinoase' de migranţi de la Vucjak

Bosnia trebuie să închidă de urgenţă tabăra de migranţi instalată la Vucjak, în apropiere de frontiera cu Croaţia, dacă autorităţile vor să evite apariţia de victime odată cu venirea iernii, a avertizat marţi comisarul Consiliului Europei pentru drepturile omului, Dunja Mijatovic, informează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.

"Dacă această tabără nu va fi închisă chiar astăzi, mâine oamenii vor începe să moară. A cui va fi responsabilitatea? Aceasta este întrebarea", a declarat Dunja Mijatovic, şi ea bosniacă, într-o întâlnire cu presa după o vizită la Vucjak (regiunea Bihac, nord-vest).Tabăra improvizată de la Vucjak a fost creată în iunie de autorităţile municipale, dar nu dispune de condiţii umanitare elementare. Crucea Roşie distribuie în tabără una sau două mese pe zi celor circa 600 de persoane care trăiesc în corturi unde nu au paturi şi încălzire, în condiţiile în care noaptea temperatura coboară deja sub zero grade, iar luni a început să ningă."Oamenii sunt oameni, nu sunt animale. (...) E foarte frig, nu ai unde dormi, nu este mâncare", a declarat pentru Reuters un tânăr afgan de 24 de ani, Mauloddin, care a plecat spre Europa în urmă cu trei ani şi jumătate şi în prezent este blocat la Vucjak.

Adăpostul este amplasat pe o fostă groapă de gunoi, în apropiere de pădurea înţesată de mine rămase din războiul din anii 1990 şi nu are nici duşuri, nici electricitate. Autorităţile îi aduc în mod regulat la Vucjak pe migranţii care nu au loc în centrele regionale de primire gestionate de Organizaţia internaţională pentru migraţie (OIM). În regiunea Bihac, aceste centre "oficiale" pot primi 3500 de oameni.



"Mă simt revoltată, ca bosniacă. Consider că este o ruşine pentru Bosnia. Condiţiile de aici nu sunt pentru fiinţe omeneşti", a denunţat Dunja Mijatovic, care urmează să viziteze şi alte tabere din ţară şi să discute cu autorităţile.



"Aceşti oameni trebuie să fie adăpostiţi într-un loc călduros, unde să primească şi masă (...) Ce se întâmplă aici este inacceptabil", a insistat comisarul Consiliului Europei.



Autorităţile bosniace, stat divizat etnic şi cu un sistem instituţional deosebit de complex, nu reuşesc să cadă de acord asupra locului unde să fie amplasat un nou centru de primire pentru migranţii care "naufragiază" la Vucjak în încercarea de a traversa Bosnia în drum spre Europa occidentală. Unele propuneri din regiunea Bihac au fost refuzate chiar de Uniunea Europeană, care finanţează funcţionarea taberelor administrate de OIM.



Totuşi, după cum consemnează Reuters, ministrul securităţii, Dragan Mektic, a indicat marţi că migranţii urmează să fie mutaţi în apropiere de capitala Sarajevo, luna viitoare.



Bosnia se confruntă cu o creştere a intrărilor de migranţi, după ce Croaţia, Ungaria şi Slovenia, membre ale Uniunii Europene, şi-au închis porţile în faţa imigraţiei ilegale.



De la începutul lui 2018, în Bosnia-Herţegovina au intrat în mod ilegal peste 52.000 de migranţi, a afirmat în noiembrie Slobodan Ujic, responsabil în cadrul Ministerului securităţii. Majoritatea acestora au plecat în direcţia Europei occidentale.