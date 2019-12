Comisarul european Adina Vălean: 'Revoluția a fost primul pas spre reîntoarcerea României și românilor în Europa'

Comisarul european pentru Transporturi Adina Vălean a declarat, la dezbaterea de luni din Parlamentul European, că Revoluția română a fost primul pas al țării noastre către Europa, după decenii de izolare impusă, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Noi norme ale UE se vor aplica in Romania! Ce categorie de romani va beneficia de plati mai ieftine?

„Sunt onorată să fiu aici în fața dumneavoastră, când comemorăm acest eveniment atât de important pentru România și chiar pentru toată Europa. Pe 16 decembrie 1989, Revoluția română a început la Timișoara. Acesta a fost primul pas spre reîntoarcerea României și românilor în Europa, după decenii de izolare impusă, bazată pe diviziuni artificiale între Est și Vest. Revoluția română a fost cel din urmă act al mișcărilor populare anticomuniste din Europa Centrală și de Răsărit și cel mai sângeros. Peste 1.000 de oameni au plătit prețul vieții în acele zile. În acea iarnă din 1989 românii au luptat pentru libertate, drepturi fundamentale, domnia legii și democrație. Aceste valori constituie fundamentul Europei noastre, așa cum o știm astăzi, dincolo de diferențele de limbă, de rasă sau tradiții. Ne-au adus împreună de la Nord la Sud, de la Est la Vest, iar perpetuarea acestor valori trebuie să constituie în continuare un motor al unității europene. Violența cu care regimul comunist a încercat să reprime aspirațiile românilor spre libertate și democrație, precum și greutățile perioadei de tranziție, par astăzi la ani lumină față de 1989 pentru România parte a UE”, a declarat Adina Vălean, luni la Strasbourg.

Citește și: Este mai cald ca niciodata!

La dezbaterea din plen cu ocazia comemorării a 30 de ani de la Revoluția române din 1989, Adina Vălean a prezentat punctul de vedere din partea Comisiei Europene. Ea a vorbit despre experiența pe care a avut-o la Revoluție și despre violența regimului comunist din țara noastră.

„Îmi amintesc ca experiență personală, aveam 21 de ani, eram în ultimul an de facultate în momentul Revoluției, acele zile de decembrie vor rămâne pentru totdeauna în sufletul meu și în memoria colectivă a poporului român. Am trăit apoi tranziția către democrație. Ani de tranziție care au culminat cu aderarea țării mele la UE. Știm că nimic nu este peren, trebuie să ne asigurăm că nimeni nu va mai cunoaște regimuri totalitare, penurie și izolare. De aceea trebuie să privim către viitor și să aplicăm aceste principii, în primul rând cu relația țărilor din imediata vecinătate. Mai e încă un drum de parcurs. Călătoria noastră către o convergență deplină cu nucleul UE este în desfășurare. Monitorizăm în continuare situația statului de drept, dar România are totuși multe resurse. Țara are foarte multe avantaje de care se poate prevala, are în tehnologia informațiilor multe șanse”, a conchis Vălean.

Citește și: Se planuieste bugetul! Guvernul Orban critica dur o alta taxa!

Parlamentul European a dezbătut, luni la Strasbourg, o rezoluție pentru comemorarea a 30 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989. Votul asupra rezoluției va fi dat în plenul de joi al PE.