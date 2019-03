Comisarul european Corina Creţu îl elogiază pe Ion Iliescu. Replică şi pentru Dragnea

Comisarul european Corina Creţu îl elogiază pe Ion Iliescu, în ziua în care fostul preşedinte împlineşte 89 de ani. Creţu, mai nou membră a partidului Pro România, profită de situaţie pentru a le răspunde celor care o atacă pentru că a părăsit PSD. Replica lui Creţu vine la o zi după ce Dragnea a afirmat că Pro România este un partid de securişti şi masoni.

"La multi ani Domnului Presedinte Ion Iliescu, multa sanatate si bucurii!

Un citat din comentariul sau din ianuarie:

'Noua generație de politicieni din România trebuie să dovedească responsabilitate și angajament în slujirea interesului public și a binelui comun. Uniunea Europeană nu poate fi țap ispășitor pentru neputințele noastre, pentru eșecurile noastre, pentru egoismul și iresponsabilitatea unora sau altora dintre liderii politici, de la București sau de la Bruxelles.

Este nevoie, mai mult decât oricând, de solidaritate.

Spun aceste lucruri și pentru că urmează alegerile europene. Demnitatea de europarlamentar nu este, nu poate fi, o recompensă pentru niște politicieni, sau clienți ai lor, ci o împlinire pentru cariere politice exemplare, în slujba cetățenilor și a națiunilor europene. Este momentul ca elitele politice să se întâlnească din nou cu cetăţenii, pe agenda publică, şi cu un proiect comun, acela al integrării europene, de care să se bucure toţi membrii Uniunii.'

Eu am invatat de la Dl Preşedinte ca cele mai importante valori sunt demnitatea, onestitatea si dreptul de a-ti exprima opiniile.

Am invatat ca examenul constiintei interioare este cel care trebuie sa ne ghideze in viata. In urma acestui examen de constiinta, am luat in ultima perioada unele decizii politice personale.

Atacurile nu au intarziat sa apara.. Chiar ieri, intr-un stil pe care va invit pe Dvs sa il apreciati, citeam cu stupoare cum eram amenintati ca de acum inainte sistemul se va ocupa de cei care am indraznit sa iesim din front si sa aderam la un nou proiect politic, sa gandim altfel, incercand sa construim un nou proiect de dezvoltare a României, de imbunatatire a calitatii vietii oamenilor.

Dupa 30 de ani de la Revolutie. ..

La multi ani, domnule Presedinte!", scrie Corina Creţu pe Facebook.

Între anii 1992-1996 și 2000-2004 a fost consilier prezidențial și purtător de cuvânt al președintelui României, Ion Iliescu.

