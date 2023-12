Comisarul UE pentru Servicii Financiare vizitează punctul de control Kapitan Andreevo în Bulgaria

Comisarul european pentru Stabilitate Financiară, Servicii Financiare şi Uniunea Pieţelor de Capital, Mairead McGuinness, a vizitat marţi punctul de trecere Kapitan Andreevo la graniţa bulgară cu Turcia, "pentru a vedea fizic enormitatea sarcinii aici pe teren", pentru a folosi propriile ei cuvinte pe care le-a adresat ulterior presei. Ea a felicitat autorităţile bulgare pentru determinarea lor de a exercita un control strict asupra "a tot ceea ce vine şi pleacă din acest punct de frontieră".

Kapitan Andreevo este cel mai mare punct de trecere a frontierei terestre din Europa, potrivit Agerpres.

Comisarul McGuinness a subliniat că numărul de camioane "creşte tot timpul şi acesta este un punct de trecere cu adevărat important pentru UE".

Ea a explicat că motivul pentru care a venit aici - la graniţă, dar şi la Sofia luni când s-a întâlnit cu prim-ministrul - a fost "pentru a asculta preocupările, astfel încât să putem ajuta mai mult şi să creştem nivelul de cooperare"."Acesta este un punct de frontieră important pentru Europa, deoarece tot ceea ce intră trebuie verificat. Am fost foarte interesată să vad cum se întâmplă aceasta: aparatele cu raze X pe care le-am vazut, câinii care caută droguri, mărfuri contrafăcute... Deci, una este să auzi despre asta, alta este să vezi în acţiune pe teren", a spus Comisarul.Întrebată dacă este mulţumită de ceea ce a văzut, ea a spus: "Sunt foarte mulţumită că avem o hotărâre puternică a autorităţilor bulgare de a verifica tot ce vine şi pleacă în acest punct de frontieră. Acest lucru este important nu doar pentru Bulgaria, ci este important pentru UE".Ea i-a mulţumit "foarte public" şefului vamal de la Kapitan Andreevo pentru munca sa. "El a vorbit foarte clar despre importanţa cooperării în întreaga Europă".Ea a spus că de fiecare dată când UE creşte amploarea sancţiunilor, Rusia şi prietenii săi găsesc modalităţi de a le ocoli. "Deci trebuie să fim deosebit de atenţi la schimbul de informaţii, astfel încât să înţelegem unde pot fi probleme".Comisarul McGuinness a vorbit pe larg despre eludarea sancţiunilor: "În plus la ceea ce am spus - cred că ministrul a făcut aluzie la aceasta - că eludarea sancţiunilor este reală. Ştim că există probleme pentru că auzim despre bunuri cu dublă utilizare care ajung pe câmpul de luptă. Dar la fel de puternică este hotărârea noastră ca o Comisie să asiste statele membre în punerea în aplicare a sancţiunilor".Solicitată să ofere un exemplu despre cum sunt ocolite restricţiile privind bunurile cu dublă utilizare, ea a menţionat microcipurile din electronicele de larg consum, chiar şi din unele echipamente de uz casnic, care pot fi folosite în alte scopuri.Ea a spus că este conştientă de faptul că unele state membre sunt mai bine echipate decât altele pentru a implementa sancţiuni şi a combate evaziunea sancţiunilor şi a adăugat că CE are un rol în a oferi asistenţă tuturor statelor membre."Vreau să îi mulţumesc Ministrului şi colegilor pentru facilitarea acestei vizite. Am avut conversaţii foarte deschise în legătură cu menţinerea intensificării acţiunilor privind activitatea criminală. Am auzit în detaliu despre confiscările de numerar care se fac aici. Aceasta este o sumă semnificativă de bani care foarte probabil a avut o origine ilegală şi este foarte important să oprim aceasta pentru că nu este vorba doar de confiscarea numerarului - este vorba de oprirea activităţii criminale din spatele ei şi de foarte multe ori este vorba despre prostituţie, consum de droguri, răpire. Este o mare problemă de societate când confiscăm numerar şi oprim infractori", a spus comisarul McGuinness.Ştire selectată de BTA pentru promovare şi publicare de către AGERPRES, fără intervenţie pe text, conform acordului de colaborare dintre agenţii.