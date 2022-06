Comisia de Politică Externă a Senatului României a votat pentru primirea Finlandei și Suediei în NATO

Senatorul PSD Alfred Laurențiu anunță că astăzi Comisia de politică externă a Senatului României din care face parte, a adoptat în unanimitate o declarație prin care se cere accederea Finlandei și Suediei în cadrul NATO:

”Astazi am adoptat și votat cu unanimitate “ Declarația Comisiei pentru politica externa a Senatului Romaniei fata de accederea Regatului Suediei și a Republicii Finlanda in NATO “ .

In cadrul ședinței de azi,condusă de Domnul Senator Titus Corlatean in calitatea sa de Presedinte al Comisiei pentru politica externa a Senatului, am avut deosebita plăcere de avea ca invitate pe ES doamna Therese Hydden Ambasador a Regatului Suediei in România și respectiv pe ES doamna Marjut Akola, ambasadorul Republicii Finlanda în România !

EL Doamnele Ambasador ale celor doua tari și-au arătat aprecierea fata de pozitia exprimata de către Comisia pentru politica externa a Senatului și totodata fata de Adoptarea acestei Declaratii !

Grupul politic al PSD din cadrul Comisiei, și-a exprimat cu tărie aprecierea fata de decizia suverana din 18 mai 2022 ,cand cele doua tari au depus cererea de aderare la NATO și au renunțat la statutul de neutralitate!”