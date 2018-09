Comisia Europeană, VESTE despre subvenții, în plin scandal al pestei porcine

Comisia Europeană a luat una din deciziile mult așteptate de fermierii români.

Comisia Europeană pregătește măsuri de aprobare a plății în avans a subvențiilor agricole pe suprafață, astfel că fermierii afectați de secetă vor putea să primească în octombrie 70%-85% din plată (în loc de 50%), iar în decembrie restul de bani. Și în România, plățile din octombrie pot fi mai mari, scrie Mediafax.

Potrivit Comisiei Europene, agricultorii vor putea primi până la 70% din plata lor directă și 85% din plățile în cadrul programului de dezvoltare rurală, începând de la jumătatea lunii octombrie 2018, în loc să aștepte până în decembrie pentru a-și primi subvențiile. În mod tradițional, la jumătatea lunii octombrie se acordă 50% din plăți, iar în decembrie restul.

„Având în vedere dificultățile întâmpinate de agricultorii europeni afectați de secetă în această vară, Comisia Europeană continuă să acționeze pentru a oferi sprijin practic sectorului. Se va acorda o flexibilitate suplimentară pentru a ajuta fermierii să furnizeze hrană suficientă pentru animalele lor”, arată un comunicat al Comisiei Europene.

„Comisia Europeană a prezentat un pachet suplimentar de acțiuni menite să sporească disponibilitatea resurselor furajere pentru animale, una dintre principalele provocări cu care se confruntă agricultorii afectați de secetă”, menționează sursa citată.

De asemenea, Comisia Europeană a mai precizat că aceste propuneri vin în completarea dispozițiilor deja disponibile pentru astfel de circumstanțe.

„În toate cazurile, Comisia se asigură că toate aceste măsuri sunt puse în aplicare în mod proporțional, ținând cont de preocupările legate de mediu. De exemplu, în conformitate cu normele existente privind ajutoarele de stat, se pot acorda ajutoare de până la 80% din prejudiciile cauzate de secetă (sau până la 90% în zonele cu constrângeri naturale), sub rezerva anumitor condiții specifice. Achiziționarea de furaje poate beneficia de ajutor ca fiind fie daune materiale, fie pierderi de venit”, precizează sursa citată.

Potrivit Comisiei, despăgubirea pentru daune poate fi acordată, de asemenea, fără a fi necesară notificarea instituției (așa-numitul ajutor de minimis) cu sume de până la 15.000 de euro/agricultor pe o perioadă de trei ani. De asemenea, „există posibilități de salvare în cadrul dezvoltării rurale, inclusiv finanțarea recoltării pășunilor, de exemplu, sau compensarea pierderilor”.

„Propunerile au fost transmise statelor membre reunite într-o ședință a Comisiei. Acestea ar trebui să fie votate în zilele următoare și adoptate oficial până la sfârșitul lunii septembrie. Măsurile se vor aplica retroactiv”, a mai anunțat Comisia.

La București, în conferința de prezentare a bilanțului la șase luni, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat că subvențiile se vor putea acorda în proporție de 7% (în loc de 50%) pe data de 16 octombrie 2018.

„În 15 mai, România a închis depunerile de cereri. Am fost singura țară din Uniunea Europeană care a realizat acest obiectiv la timp, care nu au avut nevoie de prelungire, iar acest lucru ne va permite să dăm la 16 octombrie banii către fermieri. În primul minut al zilei, banii vor pleca spre fermieri. (…) Analizând situația din țară, știind ce momente grele am avut din punct de vedere climatic, la timpul potrivit am putut demonstra că este nevoie ca în acest an să dăm subvențiile în avans de 70%. Va fi posibilă această treabă, să dăm subvențiile în avans de 70%”, a declarat marți ministrul Agriculturii Petre Daea.