Comisia Europeană a modificat previziunile cu privire la creşterea economică a zonei euro, invocând creşterea preţului la petrol şi tensiunile economice cu Statele Unite, se arată într-un comunicat de presă transmis joi de Executivul comunitar, potrivit Mediafax.

Astfel, Comisia a estimat o creştere economică de doar 2,1% anul acesta pentru cele 19 state din zona euro, mai mică cu 0,2 puncte procentuale decât cea estimată în luna mai a acestui an şi cu 0,3 pp sub cea estimată anul trecut. Iar pentru anul următor previziunile indică o creştere economică de 2%, atât pentru zona euro, cât şi pentru Uniunea Europeană per ansamblu.

„Scăderea creşterii PIB-ului din mai încoace arată că un mediu extern nefavorabil, precum tensiunile comerciale cu Statele Unite, poate reduce încrederea şi să aibă un impact asupra expansiunii economice”, a precizat Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele Comisiei Europene pentru Euro şi Dialog Social.

„Creşterea economică în Europa va rămâne rezistentă, politicile monetare rămân acomodative, iar şomajul continuă să scadă. Revizuirea uşoară în jos comparativ cu cea din primăvară reflectă impactul asupra încrederii a tensiunilor comerciale şi a incertitudinii politice, precum şi creşterii preţurilor la energie. Prognoza noastră este pentru o continuă extindere în 2018 şi 2019, deşi o escaladare suplimentară a măsurilor protecţioniste reprezintă un risc clar de scădere. Războaiele comerciale nu produc câştigători, ci doar victime”, a declarat Pierre Moscovici, comisarul european pentru Afaceri Economice şi Financiare.

Comisia a previzionat şi o creştere a inflaţiei pentru Uniunea Europeană per ansamblu, până la nivelul de 1,7%, iar pentru zona euro până la 1,9%. În ambele cazuri, creşterea este de 0,2 puncte procentuale. Iar pentru anul următor estimările arată o inflaţie de 2% pentru zona euro şi de 1,8% pentru întreg blocul european. Modificările ar fi motivate de creşterea preţului la energie.