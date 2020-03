Comisia Europeană ALOCĂ 75 de milioane de euro pentru repatrierea cetățenilor din țări străine și echipamente medicale

Vin vești bune în plină criză generată de corovanvirus. Comisia Europeană a propus, vineri, alocarea a 75 de milioane de euro din bugetul UE pentru a ajuta statele membre să repatrieze cetăţenii UE şi pentru a majora bugetul rezervei de echipamente medicale rescEU, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.

"Măsura adoptată astăzi reprezintă încă o ilustrare a modului în care bugetul UE poate aduce valoare adăugată când şi unde este cea mai mare nevoie. Acesta este, de asemenea, un exemplu perfect de solidaritate şi cooperare europeană", a declarat comisarul responsabil de bugetul UE, Johannes Hahn.

"Întoarcerea în siguranţă a cetăţenilor noştri este prioritară. Facem tot ce ne stă în putinţă pentru a ne asigura că îşi regăsesc familiile cât mai curând posibil în această perioadă dificilă. Centrul nostru de coordonare a răspunsului la situaţii de urgenţă lucrează 24 de ore din 24 împreună cu statele membre pentru a răspunde cererilor acestora", a declarat la rândul său comisarul pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic.

De la începutul epidemiei de coronavirus şi până în prezent, cu ajutorul zborurilor de repatriere organizate prin intermediul mecanismului de protecţie civilă al Uniunii şi cofinanţate de UE, au fost deja repatriate în Europa 2.312 persoane din China, Japonia, SUA, Maroc, Tunisia, Georgia, Filipine şi Capul Verde. În zilele următoare sunt prevăzute peste 80 de zboruri de repatriere suplimentare.

De asemenea, prin propunerea Comisiei Europene, bugetul total al primei rezerve rescEU de echipamente medicale (ventilatoare, măşti de protecţie şi materiale medicale esenţiale) va fi majorat până la 80 de milioane de euro.

Pentru a asigura finanţarea acestor operaţiuni, Comisia a prezentat un proiect de buget rectificativ, o propunere de reorganizare a unei părţi a cheltuielilor UE pentru acest an în conformitate cu cele mai recente priorităţi. Proiectul de buget rectificativ prevede, de asemenea: acordarea unei asistenţe în valoare de 350 de milioane de euro Greciei pentru gestionarea migraţiei, sumă care se adaugă ajutorului de urgenţă în valoare de 350 de milioane de euro alocat deja; alocarea a 3,6 milioane de euro pentru Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor, cu scopul de a spori capacitatea de identificare, evaluare şi comunicare a ameninţărilor la adresa sănătăţii umane cauzate de bolile transmisibile şi, în special, de a spori capacitatea de expertiză în contextul crizei cauzate de coronavirus; un ajutor de 100 de milioane de euro pentru a permite Albaniei să se refacă după cutremurul devastator din 26 noiembrie 2019; alocarea a 3,3 milioane de euro suplimentare pentru a consolida bugetul 2020 al Parchetului European (EPPO). Aceste fonduri vor permite, de exemplu, Parchetului European să recruteze mai rapid personal calificat şi să achiziţioneze echipamente IT pentru a începe lucrul la primele cazuri. Împreună cu sprijinul pentru gestionarea cazurilor, care a fost mobilizat deja la începutul acestui an, pachetul total alocat EPPO pentru 2020 este, aşadar, majorat cu 48%.

Parlamentul European şi Consiliul sunt invitate să aprobe modificările bugetare cât mai repede posibil, pentru a se asigura că fondurile pot ajunge acolo unde este cel mai urgent nevoie de ele.