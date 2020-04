Comisia Europeană apreciază implicarea României cu echipa medicală în...

Comisia Europeana multumeste sincer si aplauda echipa medicala din Romania, formata din medici si asistente, ce a sosit in orasul Lecco, printr-o initiativa voluntara de sustinere a colegilor italieni, in munca neobosita a acestora de a impiedica raspandirea noului virus Coronavirus COVID-19.

Echipa medicala, formata din 15 medici si asistente, va ramane in Lecco pentru o perioada de 2 saptamani. Orasul este in Sud-Estul Lacului Como, in Nordul Italiei, zona declarata rosie in statisticile Coronavirus COVID-19. Medicii si asistentele si-au lasat acasa, in Romania, familiile si prietenii, dedicandu-se trup si suflet familiei europene, in lupta cu inamicul nevazut, necunoscut indeajuns.

Conducatorul delegatiei medicale romane, domnul Joe Stroescu a declarat `Nu conteaza ca suntem romani sau italieni, nationalitatea noastra nu mai conteaza in aceste zile, noi trebuie sa lucram impreuna!`

Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus ca `Aceste asistente si acesti doctori, care si-au parasit locuintele sa-si ajute colegii din alte State Membre, sunt fata adevarata a solidaritatii europene. Intreaga Europa este mandra de voi. Comisia Europeana face tot ce ii sta in putinta sa ajute Italia si toate celelalte State Membre, in aceste momente de grea incercare.`

Comsiia Europeana a subliniat si faptul ca in Milano se mai afla deja o alta echipa sosita din Romania, formata din medici si asistente, tot intr-o actiune de voluntariat, in sustinerea medicilor italieni de a lupta impotriva COVID-19.

