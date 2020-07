Comisia Europeană previziune pentru România: o contracție de 6% din PIB

Comisia Europeană a lansat noile predicții economice pentru țările membre, iar în ceea ce privește România se preconizează o contracție de 6% din PIB și o creștere de 4% în 2021.

”Economia UE se va confrunta anul acesta cu o recesiune profundă ca urmare a pandemiei produse de coronavirus, în pofida răspunsului politic rapid și cuprinzător la nivel UE și la nivel național. Din cauza faptului că eliminarea restricțiilor de deplasare a persoanelor are loc mai lent decât s-a estimat în previziunile noastre din primăvară, impactul asupra activității economice în 2020 va fi mai semnificativ decât s-a anticipat. Potrivit previziunilor economice din vara anului 2020, România va înregistra o contracție de 6 % din PIB în 2020 și o creștere de 4 % în 2021.

Se preconizează că economia UE se va contracta cu 8,3 % în 2020 și va crește cu 5,8 % în 2021. Se preconizează, prin urmare, că în 2020 contracția va fi semnificativ mai mare de 7,7 %, cifra estimată pentru zona euro, și de 7,4 %, cifra estimată pentru UE în ansamblul său în previziunile din primăvară. La rândul său, creșterea va fi în 2021 ceva mai puțin solidă decât s-a previzionat în primăvară.”, arată Comisia Europeană.

Riscurile la adresa perspectivelor de creştere ar putea fi revizuite în sens negativ, avertizează Comisia Europeană. Un al doilea val de infecţii în România sau la unul dintre principalii parteneri comerciali ai săi ar putea întârzia redresarea economiei. În plus, un factor important este modul în care autorităţile rezolvă temerile privind traiectoria fiscală de dinainte de pandemie, care, dacă nu va fi rezolvată, ar putea afecta în cele din urmă încrederea investitorilor, ar putea duce la costuri de finanţare mai ridicate şi la o creştere mai lentă, se arată în raportul publicat de Comisia Europeană.



În mai, Executivul comunitar previziona că deficitul guvernamental va ajunge la 9,2% din PIB în acest an şi la aproximativ 11,4% din PIB în 2021.



Economia României a arătat semne de rezistenţă în primul trimestru din acest an. PIB-ul a crescut cu 2,4% în ritm anual şi cu 0,3% în ritm trimestrial, sprijinit în principal de consumul privat şi de acumularea de stocuri. Formarea brută de capital fix a continuat să crească, deşi într-un ritm semnificativ mai lent decât pe ansamblul lui 2019. Exporturile nete au afectat creşterea, deoarece acestea au scăzut în urma reducerii cererii externe, consideră Comisia Europeană.



În urma măsurilor de izolare adoptate pentru limitarea pandemiei de coronavirus (COVID-19), se estimează un declin semnificativ al economiei româneşti în trimestrul doi din 2020. Consumul privat ar urma să scadă, ca rezultat al restricţiilor asupra circulaţiei persoanelor şi al veniturilor mai scăzute, apreciază Executivul comunitar.



Incertitudinile vor afecta semnificativ deciziile de investiţii din acest an, deşi activitatea din construcţii ar putea oferi motive de optimism. Reducerea activităţii economice a principalilor parteneri comerciali ai României va avea repercursiuni asupra exporturilor. Per ansamblu, după o scădere semnificativă în primul semestru din 2020, activitatea economică ar urma să se îmbunătăţească în semestrul doi, deoarece restricţiile sunt ridicate gradual, şi să crească şi mai mult în 2021, previzionează Executivul comunitar



Scăderea semnificativă a preţurilor la energie, precum şi cererea diminuată, ar urma să reducă presiunile inflaţioniste în 2020, compensând aşteptata creştere a preţurilor la alimente, în urma întreruperilor în lanţurile de aprovizionare şi ca rezultat al secetei.



Rata inflaţiei a scăzut de la 4% în decembrie 2019 la aproximativ 1,8% în mai 2020 şi ar urma să se situeze în medie la 2,5% în acest an. Rata inflaţiei ar urma să crească la un nivel mediu de 2,8% anul viitor, sprijinită de redresarea cererii, previzionează Comisia Europeană.