Comisia Europeană vine în ajutorul Ucrainei cu 1,2 miliarde de euro, cu scopul de a o ajuta să facă nevoilor legate de conflictul cu Rusia

Comisia Europeană (CE) a anunţat luni că vrea să-şi consolideze susţinerea financiară a Ucrainei cu 1,2 miliarde de euro, cu scopul de a o ajuta să facă nevoilor legate de conflictul în curs cu Rusia, relatează AFP, citat de news.ro.

Este vorba despre un nou ”pachet de ajutoare de urgenţă” - care este necesar să fie validat de către Parlamentul Euroopean (PE) şi statele membre -, a anunţat într-o scurtă alocuţiune, la Bruxelles, preşedinta CE Ursula von der Leyen.

The EU stands by Ukraine. We are firm in our resolve.



I am announcing a new financial assistance package, made of emergency loans and grants, to support Ukraine in the medium and long-term. https://t.co/0PfKt4wtKP