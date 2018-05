Comisia Iordache: Dezbaterile generale la Codurile penale au fost finalizate. Joi va fi pusă în acord Legea 303 cu motivarea CCR

Comisia parlamentară specială pentru legile Justiţiei a finalizat miercuri, după mai bine de trei ore, dezbaterile generale la Codul penal şi cel de procedură penală, urmând ca membrii comisiei să se întâlnească din nou joi, pe discuţii tehnice. Joi, parlamentarii Comisiei speciale vor pune în concordanţă ultima motivare a CCR cu Legea 303/2004 privind statutul magistraţilor.

"Mâine dimineaţă (n.r. - joi ) vom lucra noi, membrii comisiei, pentru că avem de pus în concordanţă cu ultima motivare a CCR legea 303, cu definiţia erorii. Pe toţi invitaţii vă aşteptăm începând cu marţi, ora 15,00, unde vom continua", a declarat preşedintele Comisiei parlamentare speciale, Florin Iordache, potrivit Agerpres Între invitaţii la discuţiile de miercuri s-au numărat reprezentanţii CSM, ai Forumului Judecătorilor, ai Parchetului de pe lângă ÎCCJ, altor asociaţii.Printre aspectele discutate s-au numărat mărturia mincinoasă, favorizarea infractorului, compromiterea intereselor justiţiei, abuzul în serviciu, predarea, primirea ori acceptarea de promisiuni de bani sau alte foloase, existând mai multe variante de propuneri.Una dintre propuneri a vizat eliminarea sintagmei de "rea credinţă" din cadrul formulării "caracterul mincinos şi de rea credinţă" din următorul articol: "Nu constituie infracţiune prevăzută: refuzul de a face declaraţii prin care persoana se autoincriminează; refuzul de a declara în sensul solicitat de organele juridiciare; modificarea şi retractarea declaraţiei care a fost dată prin exercitarea unor presiuni de orice fel asupra martorului; simpla divergenţă de mărturii in cadrul unui proces, dacă nu există probe directe din care să rezulte caracterul mincinos şi de rea credinţă al acestora".Membrii Comisiei au dezbătut şi articolul şi 269, privind favorizarea făptuitorului, precum şi cel referitor la predarea, primirea ori acceptarea de promisiuni de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, săvârşită de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public.Deputatul USR Stelian Ion a precizat că se opune "categoric" abrogării neglijenţei în serviciu."Reamintesc că ea a fost luată în iarna anului trecut în Ordonanţa 13, a fost inoportună, este o infracţiune de serviciu importantă care protejează această valoare specială legată de funcţia publică şi dezincriminarea sau abrogarea incriminării ar conduce la o situaţie incorectă în societate, în sensul că funcţionarii publici vor fi încurajaţi să se comporte neglijent, să nu-şi urmărească foarte clar atribuţiile şi să nu-şi îndeplinească corect atribuţiile, fără să suporte nicio consecinţă. De multe ori neglijenţa în servicu poate produce efecte la fel de grave ca abuzul în serviciu", a argumentat deputatul USR.