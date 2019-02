Comisia juridică va analiza solicitarea de sancționare a liderului senatorilor ALDE Daniel Zamfir

Biroul permanent al Senatului a trimis la Comisia juridică solicitarea senatorului PNL Florin Cîțu prin care a cerut sancționarea liderului senatorilor ALDE Daniel Zamfir, pe care îl acuză că a încălcat regulamentul când la invitat pe guvernatorul BNR Mugur Isărescu la audieri în Parlament, conform Mediafax.

Comisia juridică are la dispoziție 10 zile să analizeze cererea liberalului.

„Astăzi (marți - n.r.) senatorul Zamfir a făcut solicitare în numele Comisiei de buget, deși nu este membru al Comisiei, iar cererea mea de sancționare al senatorului l-a enervat, a început iar să atace. Președintele Biroului permanent nu l-a oprit, a trebuit să intervin să îi spun să își exercite atribuțiile de președinte. Până la urmă am cerut să nu se facă nicio audiere până nu este rezolvat acest conflict, să vedem dacă senatorul Zamfir a încălcat regulamentul Senatului și numai după aceea să aibă loc alte audieri. În acest moment cererea mea de sancționare a senatorului este trimisă la Comisia juridică pentru raport, care va fi trimis înapoi la Biroul permanent în zece zile”, a declarat Florin Cîțu, la finalul ședinței de marți a Biroului Permanent al Senatului.

Întrebat de ce trebuie sancționat senatorul ALDE Daniel Zamfir, liberalul a răspuns: „Cea mai evidentă este că a trimis o scrisoare de invitație Băncii Centrale în numele a două comisii, iar domnia sa nu este membru în Comisia buget-finanțe. Asta ar fi prima. A doua, a început o anchetă fără să aibă aprobarea BP. Și a treia bineînțeles inginetrul Zamfir nu are nicio specializare să facă astfel de anchete. Pentru asta trebuie să fie sancționat”, a adăugat Cîțu.

De asemenea, chestionat de ce a fost jignit de către Zamfir, Florin Cîțu a răspuns: „La ALDE se pare că așa se vorbește”.

La rândul său, senatorul ALDE Daniel Zamfir susține că nu a încălcat regulamentul atunci când l-a invitat pe guvernatorul BNR la audieri în cadrul unei ședințe comune între Comisia de buget și Comisia economică..

„Florin Cîțu poate să spună orice, la câte minciuni a spus, însă una nu mai contează. Nu am depășit în niciun fel atribuțiile Senatului. Regulamentul Senatului prevede foarte clar că orice șef de instituție publică este obligat să se prezinte la solicitarea comisiilor permanente ale Senatului. Propunerea mea a fost ca și comisia de buget să participe, ca atare e regulamentar ce am făcut. Decizia Biroului Permanent al Senatului este ca în urma solicitării celor două comisii să îl invităm joi la ora 11:00 pe guvernatorul BNR la audieri”, a declarat Daniel Zamfir.

Senatorul ALDE a afirmat că există un proces verbaș al ședinței din luna decembrie din Comisia economică, în care se arată faptul că plenul comisiei a decis audierea lui Isărescu, guvernatorului BNR, la începutul sesiunii parlamentare.

„L-am făcut mincinos (pe Florin Cîțu-n.r) întrucât a spus că nu s-a discutat în comisia economică a Senatului în legătură cu invitarea domnului Isărescu. Eu am prezentat și am aici la mine procesul verbal al ședinței din data de 18 decembrie, ora 13:00, când am stabilit întreaga comisie, plenul comisiei a stabilit, întrucât domnul guvernator a refuzat prezența atunci la sfârșitul lunii decembrie, am hotărât noi, întreaga comisie , să îl reinvităm pe domnul guvernator la începutul sesiunii parlamentare. A fost o ședință publică. Faptul că domnul Cîțu spune că nu a existat nicio discuție și că e doar decizia mea este o minciună ordinară”, a explicat Zamfir.

Senatorul PNL Florin Cîțu îl acuză pe senatorul ALDE Daniel Zamfir că a încălcat regulamentul Senatului, întrucât acesta l-a invitat la audieri pe guvernatorul BNR în numele Comisiei de buget, deși nu este membru în comisie. Astfel liberalul a solicitat Biroului Permanent sancționarea senatorului ALDE.

De asemenea, Biroul permanent al Senatului a aprobat, marți, invitarea guvernatorului BNR Mugur Isărescu, la audieri joi, de la ora 11.00 în comisiile reunite e buget ale Parlamentului. Este a doua invitația lansată de Parlament, Isărescu neparticipând la audierea anterioară în Comisia economică a Senatului.

De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al BNR a anunțat că Isărescu nu poate participa la audierea programată pentru joi, la ora 11:00, deoarece la acea dată are programată ședința de politică monetară.