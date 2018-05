Comisia pentru Adevăr, anunțată de Tăriceanu, stârnește controverse: 'A reluat teza lui Băsescu de acum un an. Nu am încredere în această intervenție'

Alina Gorghiu,senator PNL, membru Comisia specială pentru Legile justiției, spune, referitor la posibilitatea înființării unei Comisii pentru Adevăr, care să se ocupe de abuzurile din justiție, că dacă aceasta este făcută în interesul unora și are rezultatul cunoscut de la început, nu rezolvă nimic.

"În opinia mea domnul președinte Tăriceanu a greșit pentru că a reluat teza domnului Băsescu de acum un an, referitoare la momentul zero. La Băsescu momentul zero era o grațiere largă, să nu uităm! De aceea nu am încredere în această intervenție care folosește prezumția de nevinovătie că argument pentru momentul zero. În realitate putem să facem câte comisii dorește domnul Tăriceanu. Sau domnul Dragnea! Dar dacă le facem cu rezultatul știut încă dinainte de înființare, nu am rezolvat cu nimic problema de sistem, structurală, nu am servit interesul public, ci doar interesul personal al unora", a declarat Alina Gorghiu, pentru MEDIAFAX.

Alina Gorghiu spune că și celelalte comisii speciale au avut efect zero.

"Comisii legate de alegerile din 2009, cea pentru pedepsirea șefului SPP, cea pentru arhiva SIPA! Rezultate? Zero! De ce? Pentru că au fost doar orgolii politice și mize mici ale celor din PSD-ALDE! Pentru transpunerea unei directive nu ai nevoie nici de multă creativitate, nici de mult efort. Ci de respectarea în litera și spiritul ei a textului directivei, în termenul obligatoriu, a mai declarat Gorghiu pentru MEDIAFAX.

Președintele Senatului a anunțat luni că declanșarea procedurii de infrigement la adresa României pe Directiva UE privind prezumția de nevinovăție este un moment zero pentru societatea noastră, transmițând că o soluție este înființarea unei comisii parlamentare, Comisia pentru Adevăr și Reconciliere.

"O Comisie pentru Adevăr și Reconciliere – așa cum a existat și în alte țări unde abuzurile au devenit, la un moment dat, un mod curent de operare – este o soluție pentru a afla adevărul și a începe procesul de repunere a justiției în cadrul democratic firesc. Tocmai pentru că vrem să punem capăt „statului drepți” și spectacolului cătușelor, cred cu tărie că activitatea acestei comisii trebuie să pornească de la un principiu fundamental: toți oamenii din justiție și servicii care ies public și oferă informații despre abuzurile generate de protocoale nu vor avea de suferit. Sunt sigur că mulți procurori sau judecători au acționat sub presiune, nu din proprie inițiativă, iar scopul este să curățăm sistemul, nu să începem o vânătoare de oameni", transmite Călin Popescu Tăriceanu.