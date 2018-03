Comisia specială pentru legile justiţiei, rapoarte favorabile pe Legile 304 şi 317 din 2004

Comisia parlamentară specială pentru Legile Justiţiei a adoptat luni, cu 12 voturi "pentru" şi cinci "împotrivă", raport favorabil, cu amendamente, pentru modificările la Legea 304/2004 privind organizarea judiciară., şi cu 11 voturi "pentru" şi 5 "împotrivă" raport faborabil cu amendamente pentru modificările la Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Prin amendamentele adoptate de comisie au fost reformulate unele articole, dar actul normativ nu a suferit modificări de fond faţă de forma adoptată săptămâna trecută de Camera Deputaţilor.Dezbaterile continuă cu Legea 303/2004 privind statutul magistraţilor şi textul fiind reformulat în acord cu deciziile Curţii Constituţionale.Dacă rapoartele celor trei legi vor fi depuse în timp util la Biroul permanent al Senatului, aceste acte normative ar putea intra în dezbaterea plenului în şedinţa de luni după-amiază.Deputaţii Stelian Ion (USR) şi Cătălin Predoiu (PNL) au solicitat amânarea dezbaterilor în comisie pentru a se putea analiza amendamentele depuse de senatori la cele trei acte normative, dar cererea a fost respinsă, cu menţiunea că eventuale neclarităţi ale textelor analizate pot fi lămurite în timpul dezbaterilor.Stelian Ion a susţinut că există unele neconcordanţe în raportul comisiei care a intrat săptămâna trecută în plenul Camerei Deputaţilor."Au fost nişte neconcordanţe, din punctul nostru de vedere, grave în rapoartele emise de comisie. Printre ele, faptul că nu au fost cuprinse toate amendamentele şi ce mi se pare mai grav, lucrul asta a putut reieşi din confruntarea înregistrării pe care am făcut-o noi cu raportul, am discutat preţ de o jumătate de oră la câteva articole, s-a votat într-un anumit fel şi în raport apare cu totul altceva. Aşadar, în Camera Deputaţilor s-au votat nişte chestiuni contrare a ceea ce am votat aici (în comisie - n.r.). Mă întreb ce rost mai are să discutăm aici articole, dacă una votăm aici şi alta apare în plen pentru vot. Pe de altă parte, viteza cu care ne impuneţi să verificăm aceste texte, să le citim şi să le votăm. (...) Nici în această dimineaţă nu avem pregătite toate tabelele, în condiţiile în care noi, grupul USR, am trimis încă de vineri dimineaţa amendamente", a spus Stelian Ion, potrivit Agerpres Camera Deputaţilor a adoptat marţea trecută, în calitate de prim for sesizat, modificările la cele trei Legi ale Justiţiei - 304/2004 privind organizarea judiciară, 303/2004 privind statutul magistraţilor şi 317/2004 privind funcţionarea şi organizarea CSM.