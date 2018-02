Comisia SRI spune că vrea să-l audieze pe Sebastian Ghiţă, dar nu știe cum să dea de el: 'Dacă doreşte, sigur că poate să ia legătura cu noi'

Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SRI este interesată să-l audieze pe Sebastian Ghiţă, aflat în Serbia, dacă şi acesta va fi de acord, a anunţat, marţi, preşedintele comisiei, senatorul social-democrat Claudiu Manda.

El nu exclude trimiterea unei invitaţii oficiale omului de afaceri, cu menţiunea ca invitaţia să identifice şi o locaţie anume, şi a adăugat că la Bucureşti există condiţiile tehnice legale pentru audierea lui Ghiţă.

"Probabil că o să trimitem o invitaţie oficială scrisă, că despre aceasta este vorba, rămâne să vedem unde o să o trimitem. Procedura aceasta de a trimite invitaţie oficială scrisă pe care o face comisia este de la începutul acestei noi sesiuni. (...) Avem condiţiile tehnice şi legale, lucru care nu a fost atunci când înţelesesem din spaţiul public intenţia domniei sale de a avea o discuţie cu comisia. Am văzut intervenţiile domniei sale în presă, în măsura în care doreşte să existe această audiere, sigur că trebuie să facem chestiunile tehnice şi să facem o audiere. Depindem foarte multe de domnia sa, noi nu i-am adresat oficial o adresă scrisă, sunt lucrurile cumva prin spaţiul public parcurse. Dacă doreşte, sigur că poate să ia legătura cu noi, pentru că nu ştiu cum am putea noi să luăm legătura cu domnia sa. Cred că există un număr de telefon", a precizat Manda la Palatul Parlamentului.

Întrebat dacă securizarea convorbirii cu Ghiţă este o chestiune rezolvată, Claudiu Manda a arătat că, la momentul la care s-a vorbit iniţial despre acest subiect, exista o hotărâre a Parlamentului care spunea că toate lucrările comisiei sunt informaţii clasificate şi, în acel context, orice fel de dialog la distanţă pe care ar fi trebuit ca parlamentarii să-l aibă cu cineva, chiar dacă se vorbea despre informaţii clasificate sau nu, trebuia făcut cu respectarea legii şi a acelei hotărâri. Şi anume, discuţia să aibă loc în săli şi pe o linie securizate.

"În momentul în care am modificat hotărârea Parlamentului şi am spus că toate lucrările comisiei se fac cu respectarea legii informaţiilor clasificate, în sensul că elementele pe care le poate spune cineva prin videconferinţă şi nu face referire explicită la informaţii clasificate, putem să o facem prin videconferinţă. Deci, din punct de vedere tehnic, lucrul acesta se poate face oricând prin videoconferinţă şi ştim cu toţii că domnul Ghiţă a intervenit prin videoconferinţă la unităţile de instanţe. Deci, tehnic există această soluţie. Singurul lucru care trebuie să se îndeplinească este să existe acel moment şi dorinţa domniei sale şi programul comisiei, în aşa fel încât să putem să discutăm. Având în vedere că a venit în spaţiul public de două zile încoace, cred sau sper să fie în continuare la fel de interesat şi de doritor să aibă o discuţie cu comisia şi să lămurim diferite aspecte pe care a început să le spună la un moment dat. Şi sunt sigur că mai are lucruri de spus", a susţinut senatorul PSD.

Potrivit acestuia, audierea lui Ghiţă este o chestiune de contact.

"Comisia are programul de audieri stabilit pentru perioada următoare, în măsura în care domnul Ghiţă doreşte - pentru că totuşi ar trebui să-l sunăm pe un număr la care ar trebui să şi răspundă (...) - , atunci e clar că e nevoie ca şi domnul Ghiţă şi comisia să găsim acel moment în care şi dânsul să dorească şi noi să putem", a arătat preşedintele Comisiei SRI.

Sebastian Ghiţă are pe rolul instanţelor şi parchetelor din România mai multe dosare penale. El a fugit din ţară în decembrie 2016, fiind prins în Serbia în luna aprilie a anului trecut, de unde autorităţile române încearcă să îl extrădeze.