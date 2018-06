Comitetul Executiv Naţional al PSD se reuneşte astăzi, în urma deciziei de condamnare a preşedintelui partidului. Liderii PSD au anunţat că îl susțin

Comitetul Executiv Naţional al PSD se va reuni, vineri după-amiază, urmare a deciziei de condamnare la trei ani şi jumătate de închisoare a liderului partidului, Liviu Dragnea, în dosarul privind angajările fictive de la Protecţia Copilului Teleorman. Liviu Dragnea nu a avut nicio reacţie publică după primirea sentinţei, însă ceilalţi lideri ai partidului, miniştri, şefi de filiale judeţene au reacţionat prin mesaje de susţinere pentru preşedintele PSD, susţinând că decizia instanţei supreme a fost luată "sub presiunea străzii, a unei părţi a presei, a serviciilor", iar "asta nu poate pune sub semnul întrebării bunul mers al României". Ei au anunţat că miniştrii, PSD şi Guvernul îl susţin pe Dragnea pentru a rămâne la conducerea partidului şi a Camerei Deputaţilor, afirmând că cei care cer demisia preşedintelui PSD înainte de pronunţarea unei decizii definitive "încalcă grav" Constituţia României şi directivele europene.

Comitetul Executiv al PSD ar urma să se reunească de la ora 16.00, la Palatul Parlamentului.

Liviu Dragnea nu a avut nicio reacţie publică după anunţarea sentinţei, însă ceilalţi lideri ai partidului au reacţionat prin mesaje de susţinere pentru preşedintele PSD.

Prima reacţie a venit - la aproximativ două ore de la decizia instanţei supreme - din partea premierului Viorica Dăncilă, numărul doi ca funcţie în partid, ea fiind preşedintele executiv al PSD.

Dăncilă a susţinut că sentinţa în cazul lui Liviu Dragnea "ne arată că modul în care în România se aplică legea este încă sub influenţa arbitrariului" şi că fapta pentru care a fost condamnat în primă instanţă este prevăzută de un articol pentru care CCR a dat deja o decizie că trebuie modificat, afirmând că ea crede cu tărie în nevinovăţia liderului PSD şi îl asigură de toată susţinerea ei. Tot premierul spune că aceia care îi cer demisia lui Liviu Dragnea înainte de decizia finală a instanţei încalcă grav Constituţia, Directivele UE şi standardele Comisiei de la Veneţia privind prezumţia de nevinovăţie.

Ea mai spune că, "într-un stat democratic, incertitudinile nu au ce căuta în înfăptuirea actului de justiţie, iar atât timp cât există decizii ale CCR pe care unii judecători le acceptă, alţii nu, nu ne putem gândi decât că această hotărâre de condamnare nu se va menţine şi după recursul din apel".

De asemenea, Dăncilă consideră că cei care îi cer demisia lui Liviu Dragnea înainte de decizia finală a instanţei încalcă grav Constituţia, Directivele UE şi standardele Comisiei de la Veneţia privind prezumţia de nevinovăţie: "Consider că cei care cer demisia preşedintelui PSD înainte de pronunţarea unei decizii finale, încalcă grav Constituţia României, Directivele Europene şi standardele Comisiei de la Veneţia, care garantează toate prezumţia de nevinovăţie. Guvernarea PSD -ALDE rămâne unită, obiectivele noastre, angajamentele noastre, determinarea noastră rămân aceleaşi. Vom realiza programul de guvernare şi vom duce până la capăt angajamentele pe care ni le-am asumat în faţa cetăţenilor, uniţi şi puternici în faţa tuturor piedicilor puse de cei care nu doresc binele acestui popor".

Liderii partidului au susţinut că decizia de condamnare a preşedintelui PSD este una "aberant de nedreaptă" şi care nu are nimic de-a face cu faptele şi lucrările dosarului, iar social-democraţii sunt "mai solidari şi uniţi ca oricând alături de Liviu Dragnea, de membrii PSD şi de simpatizanţii lor".

"Încă o etapă din lupta grea, incredibil de grea s-a consumat astăzi, finalizându-se printr-o decizie aberant de nedreaptă! Care nu are nimic de-a face cu faptele şi lucrările dosarului şi parcă nici măcar cu lupta politică! Nu este o decizie împotriva unui om chiar dacă el e preşedintele partidului, ci împotriva partidului, împotriva milioanelor de oameni care au crezut şi cred în noi şi a milioanelor de români care astăzi o duc mai bine!", a transmis secretarul general al PSD, Marian Neacşu.

Au urmat reacţii ale unor miniştri şi ale filialelor judeţene ale PSD, care au transmis că "partidul strânge rândurile în jurul omului care arată că are puterea să rămână întotdeauna în picioare, cu demnitate şi tărie de caracter".

"Nu este pentru prima dată când eu şi colegii mei de partid trebuie să ne arătăm unitatea şi tăria de caracter în faţa unor momente grele. Am fost şi voi fi alături de preşedintele partidului, Liviu Dragnea, şi sunt convinsă că, până la final, îşi va demonstra nevinovăţia. Nu este o decizie definitivă! Este evident că această sentinţă este una politizată. Este răspunsul vindicativ nu numai la presiunea străzii, ci şi la încercarea autorităţilor legislative şi executive de a reforma statul de drept, acela real! De a armoniza legislaţia respectând Constituţia şi deciziile CCR, aşa cum se întâmplă în orice democraţie autentică! Un moment ca cel de astăzi are o singură consecinţă: te întăreşte şi, mai mult, te motivează să mergi mai departe. Asta am văzut eu acum la preşedintele partidului, Liviu Dragnea!", a spus ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.

Ea susţine că pe Liviu Dragnea nu îl poate doborî o astfel de soluţie, "cum nu l-au îngenunchiat toate piedicile şi strategiile".

La rândul său, ministrul Apărării, Mihai Fifor, a spus că decizia de condamnare a lui Liviu Dragnea a fost luată "sub presiunea străzii, a unei părţi a presei, a serviciilor", iar asta nu poate pune sub semnul întrebării bunul mers al României, el anunţând că miniştrii, PSD şi Guvernul îl susţin pe Dragnea pentru a rămâne la conducerea partidului şi a Camerei Deputaţilor.

“O decizie luată sub presiunea străzii, a unei părţi a presei, a serviciilor care încheie protocoale secrete sau a adversarilor politici nu trebuie să pună sub semnul întrebării bunul mers al României, să strice imaginea ţării în faţa partenerilor externi. Coaliţia PSD-ALDE va duce până la capăt reformele începute pentru bunăstarea românilor (...) Le reamintesc tuturor că prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la un proces echitabil sunt fundamentale pentru existenţa statului de drept. Aceste principii esenţiale pentru buna funcţionare a unei democraţii sunt garantate tuturor cetăţenilor României prin Constituţie. Un stat european asigură respectarea libertăţilor şi drepturilor fiecărui cetăţean, funcţionarea legală şi constituţională a instituţiilor statului. În ceea ce ma priveste, am crezut si voi crede mereu in prezumptia de nevinovatie a oricarui cetatean, ca principiu fundamental al oricarei democratii. Sunt si raman ferm alaturi de presedintele partidului nostru, Liviu Dragnea”, a afirmat ministrul Apărării.

El a subliniat că miniştrii, PSD şi Guvernul îl susţin pe Liviu Dragnea pentru a rămâne la conducerea partidului şi a Camerei Deputaţilor.

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, l-a îndemnat pe liderul PSD să nu dea curs unor presiuni care nu cer decât o condamnare antepronunţată: "Niciodată nu am crezut şi nici acum nu cred în “telejustiţie”, în “justiţia populară” sau în folosirea “luptei împotriva corupţiei” ca paşaport pentru propulsarea politică. Astăzi, ca întotdeauna, am încredere deplină şi sper că şi pentru Liviu Dragnea Justitia înseamnă prezumţia de nevinovăţie până la pronunţarea deciziei finale, fără a da curs unor presiuni care nu cer decat o condamnare antepronunţată – în numele străzii sau al adversarilor politici!".

Un mesaj similar a fost transmis şi de ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, care a spus că speră ca lui Liviu Dragnea "să nu i se înmoaie genunchii, aşa cum a fost cu un premier (Victor Ponta - n.r.) care a demisionat din funcţie, lăsând partidul în off-side".

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, vicepreşedinte al PSD, spune că partidul trece acum prin momente dificile şi că se simte "miros de sânge politic", dar că PSD "va rezista tuturor presiunilor”. Ea se declară "un om de echipă” şi spune că îî dispreţuieşte pe cei care se gândesc doar la ei, "părăsind la greu familia din care fac parte”.

De asemenea, mai multe organizaţii judeţene ale PSD, între care cele din Vrancea, Alba, Braşov, Constanţa, Arad, au transmis joi seară comunicate de presă în care afirmă că PSD îl susţine în continuare pe Liviu Dragnea la conducerea partidului şi a Camerei Deputaţilor, aceasta fiind "singura atitudine corectă pentru respectarea prezumţiei de nevinovăţie", iar cei care cer demisia preşedintelui PSD înainte de pronunţarea unei decizii definitive încalcă grav Constituţia României. Filialele partidului mai susţin că decizia de condamnare a lui Liviu Dragnea nu este dreaptă şi nici nu va putea rămâne după judecarea apelului.

"Se vede în toate aceste acţiuni o regie: atacul în presă, mulţimile din piaţă, amânările sentinţei, programarea pronunţării spre seară, la ora adunării manifestanţilor, pregătirea pe Facebook, păstrarea sentinţei lui Dragnea la sfârşit. Şi-au sincronizat până şi moţiunea de cenzură cu sentinţa. Asta e calea prin care cei care au pierdut alegerile au înţeles să încerce să câştige puterea. Sunt decizii ale CCR pe care unii judecători le acceptă, alţii nu. Nu putem numi asta justiţie. Este o ruletă rusească, din care unii scapă, iar alţii cad victime. Este profund nedrept ca unii oameni să fie achitaţi, iar alţii să fie condamnaţi pentru aceleaşi fapte, în funcţie de judecătorii la care pică", a fost mesajul transmis de mai multe filiale PSD.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat joi la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman, pentru instigare la abuz în serviciu. El a fost achitat pentru infracţiunea de fals intelectual. Decizia instanţei supreme nu este definitivă.

Imediat după decizia instanţei, liderii opoziţiei i-au cerut lui Liviu Dragnea să demisioneze.

Liderul USR, Dan Barna, spune că Dragnea nu mai are ce căuta în fruntea Parlamentului şi în nicio altă funcţie, fiind "inacceptabil ca un infractor cu două condamnări penale să rămână în una din cele mai importante funcţii de conducere ale statului şi să reprezinte România", în timp ce liderul PMP Eugen Tomac afirmă că Dragnea trebuie să plece, iar PSD "trebuie să se trezească din fundătura în care a intrat şi să renunţe, fără ezitare, să mai stea la mâna unui politruc care vrea cu orice preţ toată puterea". Şi PNL a transmis că "România nu mai poate fi sufocată de un individ şi de clanul său dominant, al cărui singur scop este să-şi scape pielea subordonând instituţiile statului român şi interesele tuturor cetăţenilor" La rândul său, fostul preşedinte Traian Băsescu îi transmite lui Liviu Dragnea să plece din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor, deoarece are o condamnare definitivă şi alta în primă instanţă: "Daddy, pricepi că nu mai poţi administra discreţionar ţara şi că trebuie să demisionezi din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor (al treilea om în stat)?".