Comitetul Internațional al Crucii Roșii estimează că numărul războaielor civile s-a dublat față de 2001

Numărul războaielor civile a crescut de peste două ori de la începutul secolului, ceea ce a dus la apariţia unor riscuri mai mari pentru civili şi a noi provocări pentru organizaţiile umanitare, a transmis luni Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR), conform AFP, informează Agerpres.

Într-un nou raport, CICR a dezvăluit de asemenea că "mai multe grupuri armate au apărut în ultimii şase ani decât în precedenţii 60 de ani", ceea ce îngreunează sarcina de a-i convinge pe combatanţi să adere la principiile umanitare de bază.

Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (CICR) este organizaţia responsabilă cu respectarea Convenţiilor de la Geneva, care guvernează dreptul umanitar internaţional în timp de război.

Raportul său, intitulat 'The Roots of Restraint in War' ('Rădăcinile reţinerii în război'), observă că, istoric, CICR s-a consacrat în principal pe armatele naţionale şi grupurile rebele structurate pentru ca dreptul umanitar internaţional să fie inclus în codurile lor de conduită.

Vezi și: Lovituri aeriene în Siria: SUA, acuzate că au ucis 22 de membri ai unei grupări paramilitare antijihadiste irakiene

Însă documentul subliniază că această abordare trebuie actualizată pentru a răspunde schimbărilor din rândul celor care luptă în războaie civile.

Între 2001 şi 2016, numărul "conflictelor armate non-internaţionale" (în care se luptă forţele guvernamentale cu grupuri armate non-guvernamentale sau grupuri armate între ele) a crescut de la 30 la peste 70, a precizat CICR.

Numărul grupurilor care luptă în aceste conflicte s-a schimbat de asemenea substanţial. "Numai o treime dintre conflictele în desfăşurare astăzi nu implică decât două părţi", în timp ce în 44% dintre toate conflictele "se confruntă între trei şi nouă forţe antagoniste", a precizat CICR.

De pildă, în Libia în octombrie 2011 numai în oraşul Misrata erau prezente 236 de grupări armate distincte, în timp ce în Siria au fost recenzate de Fundaţia Carter peste 1000 de grupări armate active în anul 2014.