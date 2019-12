Compania britanică DMGT, care deține publicația Daily Mail, a cumpărat cotidianul i pentru 58 de milioane de euro

Compania britanică DMGT, care deține publicația Daily Mail, a cumpărat cotidianul și site-ul i, pentru 49,6 milioane de lire sterline (58 de milioane de euro), de la JPI Media, potrivit bbc.com, anunță MEDIAFAX.

Tranzacția trebuie să fie aprobată de autoritățile de reglementare din domeniu.

Citește și: Liviu Dragnea, prima postare pe Facebook, după încarcerare: România, de dragul tău am sacrificat tot

În 2018, publicația i, lansată în 2010, a raportat un profit operațional de 11 milioane de lire sterline și vânzări de 34 de milioane de lire sterline.

Acesta ar fi al patrulea proprietar al publicației i din ultimii patru ani.

După anunțul vânzării, liderul laburist, Jeremy Corbyn, a scris într-un mesaj critic pe platforma de micro-blogging Twitter că doi miliardari dețin în prezent cele mai importante zece ziare din Marea Britanie.

La lansarea publicației, compania a anunțat că aceasta este dedicată cititorilor care nu dispun de foarte mult timp pentru conținut de calitate, mai ales celor care fac naveta. La lansare a avut aceeași echipă editorială ca a cotidianului The Independent. În 2016, The Independent și-a închis ediția tipărită, iar i a fost vândut Johnston Press.

Dacă tranzacția va fi aprobată, ziarele naționale britanice vor fi deținute de doar șase companii.

DMGT mai deține Mail on Sunday și Metro.

Reach, fostă Trinity Mirror, deține Daily Mirror, Sunday People, Daily Express, Daily Star.

Citește și: Pagina de Facebook a lui Liviu Dragnea, luată cu ASALT de internauți NEMULȚUMIȚI după mesajul acestuia de 1 Decembrie

News UK, parte a News Corp, proprietatea lui Rupert Murdoch, deține The Times, Sunday Times și Sun.

The Telegraph Media Group, al fraților miliardari Sir Fredrick și Sir David Barclay, deține Daily Telegraph și Sunday Telegraph.

The Guardian Media Group deține The Guardian și Observer, iar Financial Times aparține companiei japoneze Nikkei.