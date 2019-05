Compania care administrează cele două aeroporturi de lângă București se așteaptă la un profit net de aproape 320 de milioane de lei

Compania Naţională de Aeroporturi Bucureşti (CNAB), compania care administrează cele două aeroporturi de lângă Bucureşti, estimează venituri totale de 1,08 miliarde lei în acest an şi un profit net de 318,53 milioane lei, potrivit proiectului de buget pentru 2019 aflat în dezbatere publică, informează News.ro.

Societatea şi-a planificat cheltuieli totale de 674,09 milioane lei. "În bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 sunt programate venituri totale cu o creştere, faţă de realizările anului precedent, cu 7,71%, a cheltuielilor totale cu o creştere cu 22,25%, compania programând un profit brut de 408,7 milioane lei. Veniturile totale sunt majorate doar cu 7,71% ca urmare a reducerii tarifului de securitate perceput de companie, începând cu aprilie 2019", se arată în nota de fundamentare.

În plus, compania are prevăzute în buget cheltuieli cu investiţiile de 325,56 milioane lei. Compania Naţională de Aeroporturi Bucureşti are circa 1.500 de angajaţi. Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială a fost stabilit la 12.360 lei.