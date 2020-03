Compania de consultanță Professional Capital Finance oferă consultanţă gratuită IMM-urilor în dificultate

Compania de consultanţă Professional Capital Finance pune la dispoziţia IMM-urilor consultanţă gratuită firmelor aflate în dificultate în vederea atragerii de finanţări, conform unui comunicat remis, vineri, AGERPRES.

Aceasta în contextul în care Guvernul României a adoptat o serie de măsuri care au ca scop stimularea IMM-urilor şi creşterea nivelului de lichiditate din piaţă. Pachetul adoptat se ridică la 5 miliarde de lei, având rolul de garantare a creditelor de investiţii. Obiectivul este stimularea IMM-urilor şi creşterea nivelului de lichiditate din piaţă."Decizia de a oferi consultanţă gratuită şi de a renunţa la onorariile fixe este pentru a stimula mediul de business. Este absolut necesar să ajutăm companiile să atragă finanţările garantate de stat, astfel încât această injecţie de capital să ajungă în circuitul economic. Această soluţie este esenţială pentru a limita efectele epidemiei COVID-19 asupra economiei. IMM-urile sunt un pilon de stabilitate pentru economia locală şi trebuie să depunem toate eforturile pentru a menţine sănătatea acestora." a declarat Mihai Iordan, managing partner Professional Capital Finance.Angajamentul Professional Capital Finance este de a ajuta companiile să navigheze prin pachetul legislativ adoptat prin ordonanţă de urgenţă şi de a oferi consultanţă în relaţia cu băncile. De aceea, este necesară explicarea tuturor instrumentelor pe care statul le pune la dispoziţie pentru sprijinirea economiei. Astfel, garanţiile de stat reprezintă un angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de FNGCIMM - Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituţia de credit, ca urmare a producerii riscului de credit (neplata).Comunicatul menţionează parametrii finanţărilor garantate de către stat: plafon maxim cumulat, acordat per beneficiar de 10.000.000 lei, din care plafon maxim linie capital de lucru - media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii 2 ani, în limita a 5.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor de investiţii este 10.000.000 lei. Procentul garantării statului, prin FNGCIMM, este de 80%. Maturitatea maximă pentru linia de capital de lucru este de 36 luni, iar maturitatea maximă pentru credite de investiţii de 120 luni.Mai mult, ordonanţa prevede subvenţionarea dobânzii aferente acestor credite pe o perioadă de minimum un an (până la 31.03.2021) şi poate fi prelungită cu încă doi ani, în condiţiile în care restricţiile sanitare vor avea un impact mai mare asupra economiei.Experţii Professional Capital Finance explică faptul că, în cazul în care compania se încadrează în criteriile de eligibilitate menţionate, se poate adresa oricărei bănci comerciale pentru accesarea unor astfel de facilităţi. Un aspect important al procesului este faptul că, de la momentul intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi a publicării normelor metodologice de aplicare şi până la momentul la care companiile vor putea începe procesul de analiza în vederea obţinerii facilităţilor de credit va exista o perioada de timp de până la 2 săptămâni, timp în care băncile vor semna convenţia de garantare cu statul prin FNGCIMM şi vor defini parametrii de funcţionare a noilor produse bancar. Aceste două săptămâni pot reprezenta intervalul ideal pentru pregătirea dosarului de finanţare.În plus, un alt aspect important este procentul de garantare oferit de stat - 80%. Astfel, companiile vor trebui sa aibă la depoziţie o serie de active - libere de sarcini - pe care să le aducă în completarea garanţiei statului până la cuantumul de 100% din facilitatea de credit accesată."În funcţie de normele interne ale băncii pentru care se optează, garanţiile suplimentare aduse de companie pot fi: active imobiliare: terenuri, clădiri, active mobiliare: echipamente, precum şi active circulante: creanţe, stocuri. Professional Capital Finance se angajează să ofere consultanţă în relaţia cu băncile, pentru a facilita şi a grăbi procesele de obţinere a finanţărilor garantate de stat. Întreaga echipă de consultanţi este pregătită să răspundă tuturor solicitărilor din partea companiilor aflate în dificultate ce vor dori să beneficieze de know-how. Întregul proces de consultanţă se va desfăşura la distanţă, în conformitate cu toate recomandările autorităţilor", se menţionează în comunicat.Professional Capital Finance este lider pe piaţa locală de consultanţă financiară cu un focus puternic pe servicii de corporate finance, tranzacţii sindicalizate, M&A, şi private equity investments. Cu peste 15 ani de experienţă şi un volum de tranzacţii de peste 1,5 miliarde de euro, Professional Capital Finance este unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa locală de profil, cu expertiză pe zona industrială, agricultură şi infrastructură şi cu un portofoliu ce de clienţi ce include atât companii cu capital românesc, cât şi companii cu capital extern.