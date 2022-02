Compania românească de software, Tara Interactive, a încheiat 2021 cu afaceri în creştere cu 65% faţă de anul anterior

Compania românească de dezvoltare de software Tara Interactive a încheiat 2021 cu afaceri de peste 4 milioane de lei, în creştere cu 65% faţă de anul anterior, şi estimează o dublare a business-ului în 2022.

"În 2021 am avut o evoluţie bună în cadrul proiectelor desfăşurate în segmentele de fintech şi automatizare, eCommerce şi dezvoltări custom complexe, care au avut componente web, desktop şi de aplicaţii mobile. Estimăm pentru 2022 cel puţin o dublare a cifrei de afaceri, având în vedere contextul în care ne aflăm, mai exact faptul că avem o explozie a necesităţii de a utiliza produse digitale în cadrul proceselor interne ale companiilor, pentru automatizări şi optimizări de costuri, cât şi pentru interacţiunea pe care acestea le au cu clienţii lor. Ne bazăm pe un context favorabil industriei, dar şi pe investiţiile în creştere efectuate de noi în 2021 şi care încep să aducă rezultate", a declarat Vlad Lepădatu, managing partner la Tara Interactive, într-un comunicat de presă transmis, vineri, AGERPRES.Planurile companiei de tehnologie vizează investiţii de 500.000 de euro, în acest an, dublu faţă de 2020, şi o prezenţă mai mare pe piaţa de software internaţională, în special, prin extinderea portofoliului de clienţi în SUA şi vestul Europei, dublarea echipei la 70 de angajaţi, atât la biroul din Bucureşti, cât şi la cel din Chişinău, şi consolidarea poziţiei în rândul angajaţilor actuali şi viitori, ca organizaţie prielnică în care merită să lucrezi şi să te dezvolţi."Pentru 2022 am luat în calcul investiţii de 500.000 de euro, dintre care, cea mai mare parte va finanţa departamentele de marketing, vânzări şi HR. Pentru creşterea echipei am alocat aproximativ 25%, bugetul incluzând procesele de onboarding şi costurile aferente perioadei de adaptare, dar şi training adaptat pe nevoile fiecărui angajat şi la nivelul fiecăruia de expertiză. Oferim angajaţilor posibilitatea de a participa la cursuri de specialitate, cum ar fi învăţarea unor limbaje sau a unor framework-uri noi pentru developeri, cursuri pentru cei din departamentul de testare manuală şi automată. De asemenea, cei care au poziţii de conducere de la orice nivel, au posibilitatea să participe la cursuri de management cu o durată de 4 luni, pentru a înţelege mai bine cum funcţionează un business antreprenorial", susţine Lepădatu.Potrivit sursei citate, proiectele companiei vor pune accent, în special pe zona de Big Data şi Inteligenţă Artificială (AI).Tara Interactive este o companie românească inovativă, care contribuie la transformarea digitală a clienţilor săi prin furnizarea de servicii de dezvoltare software şi consultanţă care stimulează competitivitatea şi inovaţia.În prezent, compania are 30 de angajaţi în birourile din Bucureşti şi Chişinău şi derulează proiecte internaţionale (SUA, Marea Britanie, Europa, România etc), în domenii precum: fintech, sport, consultanţă, transport, logistică, e-commerce şi retail.