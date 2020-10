Compozitoarea Diane Warren, recompensată cu Grammy, va lansa primul album, după 35 de ani de carieră muzicală

Compozitoarea Diane Warren, recompensată cu Grammy şi Polar Music Prize şi de 11 ori nominalizată la Oscar, va debuta discografic, după 35 de ani în care a colaborat cu artişti precum Cher, Beyonce, Lady Gaga, Celine Dion şi Aerosmith.

„Diane Warren: The Cave Sessions Vol. 1” este programat să fie lansat în 2021, a anunţat Warren pe contul său de Instagram, potrivit news.ro.

Citește și: EXPERIMENT făcut pe populație, în plină pandemie: cum se TESTEAZĂ gradul de conformare al cetățenilor

Ea a spus: „Scriu piese noi tot timpul şi chiar cred că în prezent scriu cele mai bune piese ale mele”.

Pentru acest album, ea a colaborat cu John Legend, Celine Dion, Mary J. Blige, Jason Derulo, Ty Dolla $ign, Jhené Aiko şi LP.

Primul single va fi „Times Like This”, cântat de Darius Rucker, programat să fie lansat pe 10 noiembrie.

„Mulţi oameni au făcut genul ăsta de proiecte - Mark Ronson sau Calvin Harris sau DJ Khaled -, dar nimeni care este doar compozitor nu a mai făcut. Aşadar, de ce nu eu? M-am gândit că va fi o şansă de a lucra cu artişti pe care îi iubesc şi alţi artişti cu care vreau să colaborez şi că realizez o lucrare bună care să arate diversitatea muncii mele”, a mai scris compozitoarea.

Citește și: Cozmin Gușă: Lumea va intra în lockdown! Klaus Iohannis știe cât este de grav, dar vrea alegeri

Recent, Diane Warren a lansat „The Change”, cântec interpretat de JoJo, în sprijinul campaniei democrate la alegerile prezidenţiale din 3 noiembrie.

După ce a fost de 11 ori nominalizată la Oscar - cel mai recent pentru piese scrise pentru drama biografică „Breakthrough” (2019) şi documentarul „RBG” (2018) -, în acest sezon ea ar putea fi selectată din nou pentru compoziţiile „Free”, cântată de Charlie Puth pentru „The One and Only Ivan” (Disney), şi „Io Si (Seen)”, cântată de Laura Pausini pentru „The Life Ahead” (Netflix), în care joacă Sophia Loren.