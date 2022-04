Compozitorul britanic Harrison Birtwistle a decedat la vârsta de 87 de ani

Harrison Birtwistle, unul dintre cei mai prestigioşi compozitori de muzică contemporană britanică, a decedat la vârsta de 87 de ani, a anunţat luni seară editorul său, potrivit AFP.

Birtwistle, născut în anul 1934 în oraşul Accrington, din nordul Angliei, a compus prima sa operă, ''Punch and Judy'', la sfârşitul anilor 1960. Printre cele mai importante succese ale sale se numără lucrările ''Gawain'' şi ''The Mask of Orpheus'', notează Agerpres.Pe parcursul unei cariere îndelungate, pe care a continuat-o şi după împlinirea vârstei de 80 de ani, creaţiile sale - de la muzica de cameră la operă - au fost interpretate de cele mai mari orchestre simfonice.Compozitorul a murit în locuinţa sa din localitatea Mere, situată în sud-vestul Angliei, a precizat casa de discuri Boosey&Hawkesn, într-un comunicat difuzat pe pagina oficială. Cauza decesului nu a fost precizată.În 1975, Birtwistle a fost numit director muzical al recent înfiinţatului Royal National Theatre din Londra, funcţie pe care a îndeplinit-o până în 1983.Recunoscut unanim drept un artist revoluţionar, stilul său intransigent şi disonant a stârnit câteodată reacţii contrarii în rândul criticilor şi publicului.Royal Philharmonic Society i-a adus luni un omagiu, spunând că muzica sa a ''zguduit Terra''.Orchestra simfonică din Londra a salutat ''unul dintre cei mai mari compozitori britanici'', iar cotidianul Daily Telegraph l-a descris ca fiind ''un compozitor de avangardă care a devenit un mare domn al muzicii clasice britanice''.