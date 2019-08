Compozitorul şi pianistul-improvizator Jean-François Zygel va susține un masterclass şi două concerte la Bucureşti

Compozitorul şi pianistul-improvizator francez Jean-François Zygel va susţine un masterclass şi două concerte la Bucureşti, sub conceptul „Enescu hors les murs”. Evenimentele vor avea loc în zilele de 16, 17 şi 18 septembrie, ca proiect asociat al Festivalului Internaţional „George Enescu” 2019, potrivit news.ro.

Evenimentele au fost create de artist pentru a celebra muzica şi pentru a intensifica legăturile dintre aceasta şi un public cât mai divers.

Luni, 16 septembrie, între orele 14.00 - 16.00, la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, va avea loc un masterclass de improvizaţie adresat tinerilor muzicieni.

Marţi, 17 septembrie, de la ora 19.30, la Sala „Elvire Popesco” a Institutului Francez, el va susţine un cine-concert cu muzică improvizată live la pian, „The Phantom of the Opera/ Le Fantôme de l’Opéra”.

Miercuri, 18 septembrie, de la ora 19.30, pe scena din Piaţa „George Enescu”, va avea loc concertul de improvizaţie „Muzica Bucureştiului”, la care vor fi invitaţi Damian Drăghici (nai) şi Cristian Soleanu (saxofon).

Jean-François Zygel este considerat unul dintre cei mai importanţi pianişti contemporani, graţie talentului şi imaginaţiei sale.

Accesul publicului la cine-concertul din 17 septembrie va fi posibil pe bază de bilete - puse în vânzare pe Eventbook, la preţurile de 60 şi 80 de lei.

Pentru concertul din 18 septembrie, accesul este liber.

Jean-François Zygel este recunoscut în Franţa şi peste hotare ca fiind unul dintre cei mai buni specialişti în acompaniament pentru filmele mute, cine-concert (Chorégies d'Orange, Filarmonica din Paris, Théâtre du Châtelet, Opera Bastille, Filarmonica Luxembourg, Lincoln Center din New York, National Gallery of Art din Washington, Festivalul Internaţional de Film din Ierusalim, Festivalul Arabesques din Hambourg, Festivalul Musica din Strasbourg, Opera din Monte-Carlo, Opera de Nice, Auditoriumul din Lyon, Teatrul Naţional din Toulouse, Arsenal de Metz, etc.).

Zygel este cel care a fondat, în urmă cu 15 ani, clasa de improvizaţie la pian de la Conservatorul din Paris, dezvoltând numeroase parteneriate cu instituţii precum Forum des Images, Fundaţia Jérôme Seydoux-Pathé şi Cinemateca Franceză.

Faima sa la nivelul marelui public a crescut şi datorită programelor de televiziune pentru care a lucrat, „La Boîte à musique” (France 2) şi „Les Clefs de l’orchestre” (France 5), şi emisiunii radio „La Preuve par Z” (France Inter).

A câştigat mai multe premii cu „Double Messieurs”, album înregistrat în duet cu pianistul francez de jazz Antoine Hervé. Cel mai recent album al său, „L'Alchimiste”, a fost lansat anul acesta de Sony.