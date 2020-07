Comuna Ghioroc, denumită și Litoralul Vestului, devine, oficial, stațiune turistică de interes local

Comuna Ghioroc din județul Arad a primit aprobarea pentru a devenit stațiune de interes local, potrivit Mediafax.

După două zile de vizite la fața locului, reprezentanții ministerului au dat verdictul final: „procedura de verificare este completă și se propune introducerea în proiectul de HG pentru declararea ca stațiune turistică de interes local”, transmite într-un comunicat Consiliul Județean Arad.

„Am primit punctaj maxim, 220 de puncte. Au spus că este cea mai bună stațiune pe care au avizat-o și că ne vor da exemplu și la celelalte localități care au depus dosare pentru transformarea în stațiune. Noi am făcut singuri documentația și am făcut-o bine din prima. Alții cu firme de consultanță nu au documentațiile bune”, declară primarul comunei Ghioroc, Corneliu Popi Morodan.

Conducerea Consiliului Judeţean Arad a început în 2016 demersurile pentru punerea în evidenţă a acestei zonei, respectiv pentru declararea comunei Ghioroc ca staţiune de interes local.

Una dintre cele mai apreciate investiţii a fost plaja lacului Ghioroc şi vecinătatea acestuia.

Locaţia a fost una dintre preferatele arădenilor pentru petrecerea timpului liber pe timp de vară, având în vedere suprafaţa generoasă a lacului şi plaja nisipoasă, perfectă pentru relaxare în sezonul estival.

„Obținerea titlului de stațiune de interes local reprezintă cea mai importantă investiție a Consiliului Județean în turismul arădean! La preluarea mandatului, am sesizat faptul că Aradul are nevoie de o atracţie turistică, un loc unde arădenii, dar şi locuitorii din vestul ţării să poată să-şi petreacă zilele de vară într-o atmosferă relaxantă! Am purtat discuţii cu primarul comunei, Corneliu Popi-Morodan şi am decis să facem echipă pentru a transforma Ghiorocul în staţiune de interes local. A fost un efort de aproape patru ani, şi iată că avem rezultatele aşteptate! Ghioroc devine stațiune de interes local, un punct de atracție majoră pentru turiștii din vestul țării”, a declarat Iustin Cionca, preşedintele CJ Arad.