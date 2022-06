Concert caritabil cu zece tenori din zece ţări, de pe cinci continente, în Cetatea Oradea

Concertul caritabil numit "Muzică pentru viaţă", la care vor participa zece tenori celebri din zece ţări de pe cinci continente va avea loc, pe 9 iulie, în Cetatea Oradea, fiind puse la vânzare 2.000 de bilete, a anunţat miercuri Asociaţia "Italiani in Bihor".

"Seara dedicată liricii muzicii italiene are un scop nobil, deoarece toate încasările vor fi destinate susţinerii unui proiect caritabil derulat în colaborare între Spitalul "Burlo Garofolo" din Trieste, Spitalul Clinic Judeţean din Oradea şi Episcopia Greco-Catolică din Oradea. Vrem să ajutăm copiii români cu probleme oncologice sau alte boli rare sau grave să beneficieze de tratament de specialitate în unitatea medicală din Trieste, Italia, unul din cele trei mari spitale pentru copii din Italia şi renumit în Europa," a declarat, în conferinţă de presă, preşedintele asociaţiei, Antonio Sargenti.Concertul extraordinar va fi susţinut împreună cu orchestra Filarmonicii de stat Oradea şi va fi dirijat de maestrul Leonardo Quadrini, de la RAI, care a stabilit cei zece tenori din lume participanţi şi programul spectacolului.Îşi vor da concursul, sâmbătă seara, de la ora 20.30, Fabio Andreotti (Italia); Ignacios Encinas (Spania); Armaldo Klogjeri (Albania); Vitaliy Kovalchuk (Ucraina); Mihai Urzicana (România) - Europa; Ridrigo Trosino (Mexic) - America de Nord; Sebastian Ferrada (Chile) - America de Sud; Julienne Attoumbre (Coasta de Fildeş) - Africa; Sinikiro Kawasaki (Japonia) şi Liu Jianwei (China) - Asia.Biletele se găsesc pe site-ul blt.ro şi costă între 80 şi 200 de lei. Cei care vor dori să contribuie la susţinerea medicală a copiilor în acest spital vor putea face şi donaţii, prin modalităţi ce vor fi anunţate.Episcopul greco-catolic de Oradea Virgil Bercea a mărturisit că acest concert este iniţiativa lui Antonio Sargenti, având la bază relaţiile de prietenie stabilite de episcop cu acest spital pentru copii, unde activează o doamnă cu suflet mare, Barbara Fari."Ideea este de a ajuta pe cel care are nevoie de ajutor. Iar când este vorba de copii, cu atât mai mult este important să facem tot ce se poate ca să aibă o viaţă mai bună. Legătura care s-a creat cu spitalul Burlo a fost întâmplătoare. Dar ştiţi că nimic nu este întâmplător în această lume pentru că Bunul Dumnezeu lucrează într-o manieră total diferită de cea a noastră', a relatat iniţiatorul acestui demers.Episcopul a povestit cum, anul trecut, a fost solicitat de părinţii unui copil foarte grav bolnav, de leucemie. Pe lângă rugăciuni, episcopul a făcut şi demersuri practice şi s-a interesat la Viena, la Paris, la Roma, dar în primul oraş i s-a spus că intervenţia medicală costă 150.000 de euro.Prin arhiepiscopul de la Trieste, a reuşit să o contacteze pe Barbara Fari, de la Spitalul Burlo din Trieste, care prin asociaţia spitalului, ajută anual între 230-250 de copii din diferite ţări precum România, Ucraina, Bulgaria, Siria, Irak, Iran, Togo, Senegal, să ajungă la Trieste pentru a beneficia de serviciu medical de cea mai bună calitate. În zece zile, copilul a ajuns la Trieste şi nu a mai fost nevoie de acea sumă greu de obţinut. Acum, copilul este bine, acasă, la Oradea. Alţi patru copii au ajuns acolo ulterior, la fel de uşor, fiind trataţi în condiţii performante."Este, pe anumite domenii, un spital de primă clasă. Este la acelaşi nivel cu Spitalul Bambino Gesu de la Roma, care aparţine Vaticanului sau chiar mai mult decât ceea ce fac la Paris sau la Viena. Dar nivelul cel mai înalt îl ating în disponibilitatea de a ajuta. În fiecare an ajung acolo până în 250 de copii din diverse ţări. Această doamnă Barbara Fari se ocupă de pacienţii străini. Iar medicii fac o muncă extraordinară," a declarat episcopul Virgil Bercea.Managerul Spitalului Clinic Judeţean din Oradea, doctorul Gheorghe Carp a precizat că, recent, pe 30 mai, a fost semnat oficial, în Italia, un parteneriat de colaborare între Spitalul din Trieste şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea. Această înţelegere a fost posibilă prin implicarea concretă a Episcopiei Greco-Catolice de Oradea şi a episcopului Virgil Bercea. Prin protocol se vor face schimburi de doctori între cele două spitale, consultanţă medicală prin internet pentru interpretare imagini radiologice, se vor pregăti pacienţii care merg la tratament în Italia, cu analize şi investigaţii obligatorii.Potrivit medicului Gheorghe Carp, Spitalul Burlo Garofolo este unul din cele trei spitale de anvergură din Italia, extrem de specializat, de importanţă naţională, în sectorul pediatric şi în cel al protecţiei maternităţii şi a sănătăţii femeilor. Aici se regăsesc unele secţii de interes pentru doctorii orădeni care nu le pot acoperi: oncologie pediatrică, hematologie pediatrică, genetică pediatrică şi secţia de boli rare. Printre altele, în spitalul din Trieste se operează scolioza la copil, se face transplant medular sau diagnostic genetic al cancerului şi pot să asigure tratament pentru o serie de boli care, "la noi, nici nu visăm să le tratăm".În cele din urmă, Antonio Sargenti a subliniat că asociaţia italienilor din judeţul Bihor doreşte astfel să contribuie la munca doamnei Barbara Fari pentru ajutarea copiilor."Vrem să umplem curtea cetăţii cu persoane binevenite să asculte zece tenori din cinci continente, care vor cânta, la final, O sole mio împreună. Eu spun aşa, în mod simpatic: trebuie să facem un pic de tămbălău ca lumea să vină la noi, să putem dona cât mai mult la spitalul Burlo pentru copiii bolnavi care au nevoie de un tratament specific şi care se poate obţine numai acolo," a conchis organizatorul.