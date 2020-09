Concert de muzică clasică în curtea Centrului Eparhial de la Caransebeș

O parte a celui mai important festival de muzică clasică de cameră din vestul României, Eufonia, s-a desfăşurat miercuri în curtea Centrului Eparhial de la Caransebeș. Concertul „MicroCosmos Muzical” a reunit artiști renumiți, apreciați în întreaga Europă, care activează în unele dintre cele mai renumite orchestre ale lumii, potrivit basilica.ro.

Artiștii care au încântat auditoriu au fost:

Barbara Stegemann – unul dintre cei mai importanți oboiști ai lumii;

Tomaz Mocilnik – solo clarinetist în Orchestra Radio din Frankfurt;

Andrej Žust (corn) – membru în una dintre cele mai renumite orchestre ale lumii, Berliner Philharmoniker;

Vlad Popescu – violonist și membru fondator al Cvartetului Furiant, Berlin;

Daria Tudor, pianistă.

Festivalul Eufonia se desfăşoară în perioada 13-27 septembrie în mai multe orașe din vestul ţării.

„În acest an am încercat să ducem muzica mai departe și ne-am regăsit astăzi în frumoasa curte a Episcopiei unde am creat un mic cosmos muzical împreună cu întreaga comunitate de aici. A fost deosebit să cântăm, scopul nostru fiind acela de a aduce artiști de mare valoare în toate orașele din vestul României. Așa noi contribuim la dezvoltarea culturală a regiunii de vest a României”, a subliniat Vlad Popescu, directorul artistic al Festivalului Eufonia.

Programul concertului a inclus lucrări scrise de George Enescu, Camille Saint-Saëns, Doina Rotaru, Paul Dukas și Darius Milhaud.

„Episcopia Caransebeșului este deosebit de onorată să găzduiască astfel de evenimente și ne-am permis ca în această după-amiază să organizăm o seară armonică și s-o închinăm memoriei tuturor celor care s-au ostenit de 200 de ani încoace să aibă grijă de acest frumos patrimoniu cultural. Anul acesta aniversăm 200 de ani de când a fost construită această clădire și iată prin osteneala tuturor, în curtea acestei clădiri reușim să organizăm evenimente culturale”, a spus la final părintele arhimandrit Casian Rușeț, consilier cultural al Episcopiei Caransebeșului.

Eufonia Festival, aflat deja la cea de-a treia ediție, este născut din dorința Asociației Tribul Artistic, sub direcția artistică a violonistului Vlad Popescu, de a contribui la dezvoltarea unei dimensiuni cultural-educative a regiunii Banat, dorind includerea muzicii clasice de cameră în circuitul cultural regional.