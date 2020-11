Concert Metallica online sâmbătă: Prețul unui bilet pornește de la 14,99 dolari

Metallica va transmite „Live & Acoustic From HQ: Helping Hands Concert & Auction” în direct din California, sâmbată, 14 noiembrie, la ora 24:00. Show-ul va fi primul eveniment pay-per-view al trupei, anunță MEDIAFAX.

Show-ul va fi primul eveniment pay-per-view al trupei, iar sumele strânse vor merge către fundația caritabilă „All Within My Hands”, fondată de membrii Metallica pentru a-i ajuta pe cei nevoiași.

Prețul unui bilet pornește de la 14.99 dolari și permite urmărirea spectacolului oricând, timp de 48 de ore.

De asemenea, fanii pot ajuta și prin participarea la licitația organizată de trupă, de unde pot cumpăra merchandise și memorabilia cu semnăturile membrilor Metallica. Licitația va fi deschisă până pe 20 noiembrie.

Concertul va fi al doilea show acustic de acest fel organizat de Metallica cu scopul strângerii de fonduri pentru fundația All Withing My Hands, o fundație non-profit, inființată de trupă pentru a ajuta comunitățile care au susținut formația de-a lungul anilor. Fundația a donat în acest an 645.000 de dolari către fonduri care îi ajută pe cei afectați de COVID-19, precum și pentru organizații caritabile care îi ajută pe cei din industria divertismentului și a ospitalității care și-au pierdut locurile de muncă în urma pandemiei.