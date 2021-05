Viţa de Vie, Coma, Implant pentru Refuz şi byron, capete de afiş la festivalul Rocanotherworld de la Iaşi

Cea de-a şasea ediţie a festivalului Rocanotherworld va avea loc în zona de agrement Ciric din Iaşi în perioada 23 - 27 iunie.

Organizatorii au anunţat marţi că festivalul va cuprinde concerte, dezbateri pe teme culturale, activităţi creative şi recreative.

Biletele şi abonamentele sunt puse în vânzare în număr limitat şi sunt disponibile prin reţeaua iabilet.ro.

Artiştii care vor interpreta pe scena festivalului Rocanotherworld 2021 sunt: Alexu and The Voices Inside, Alex & Fat Penguins, Viţa de Vie (miercuri, 23 iunie); Stema, Via Dacă, Cred că sunt extraterestru (joi, 24 iunie); Rockabella, The Kryptonite Sparks, Coma (vineri, 25 iunie); Melting Dice, Grimus, Implant pentru Refuz (sâmbătă, 26 iunie); Tourette Roulette, Moon Museum, byron & Muse Quartet (duminică, 27 iunie), informează News.ro.

Prin achiziţia unui bilet, ca şi la ediţia precedentă, sunt susţinuţi artiştii care vor urca pe scena festivalului.

Această ediţie Rocanotherworld va sta sub semnul siguranţei şi al solidarităţii, respectând toate normele sanitare şi reglementările în vigoare, încurajând un comportament responsabil faţă de ceilalţi şi faţă de natură.

„Am avut norocul de a putea adapta Rocanotherworld anul trecut la restricţiile în vigoare, păstrând cât mai mult din atmosfera care a adus alături în toţi aceşti ani comunitatea din jurul evenimentului şi am reuşit să organizăm primul festival de după ieşirea din starea de urgenţă. La ediţia de anul acesta suntem pregătiţi să ne adaptăm reglementărilor astfel încât să punem siguranţa participanţilor pe primul loc”, au transmis organizatorii într-un comunicat.

Rocanotherworld este organizat de Asociaţia Industrii Creative şi a debutat la Iaşi în anul 2016.