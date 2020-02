Concertele lunii februarie - Lara Fabian, trupele Leprous şi Tonbruket se numără între artiştii care vor concerta în București

Cântăreaţa Lara Fabian, trupele Leprous şi Tonbruket se numără între artiştii care vor concerta în luna februarie în Bucureşti, potrivit news.ro.

Cântăreaţa de origine belgiană Lara Fabian are programat un concert la Sala Palatului din Bucureşti pe 3 februarie, de la ora 19.30. Spectacolul face parte din „50 World Tour”, început anul trecut, prin care artista îşi promovează cel de-al 14-lea album de studio, „Papillon”.

Fabian ar fi trebuit să concerteze în România în luna noiembrie 2019, însă din cauza unei boli evenimentele au fost reprogramate. Biletele pentru concertul de la Bucureşti sunt disponibile pe Eventim la preţuri cuprinse între 325 şi 600 de lei.

Trupa rock alternativ The Mono Jacks îşi va lansa al treilea album de studio, „Gloria”, printr-un concert care este programat pentru 8 februarie, la Arenele Romane.

În aceeaşi seară, violoncelistul Luka Šulić, membru al grupului 2Cellos, va prezenta la Sala Palatului din Bucureşti, alături de o orchestră, „Anotimpurile”, compuse de Vivaldi. Biletele sunt puse în vânzare în reţeaua iabilet.ro.

Bruce Dickinson, solistul trupei britanice Iron Maiden, va fi prezent pe 8 februarie, la Sala Radio, pentru un dialog cu fanii. „What Does This Button Do? An Evening With Bruce Dickinson” va dura două ore, timp în care muzicianul va discuta cu fanii despre cariera lui, despre perioada petrecută departe de Iron Maiden, despre pasiunea pentru avioane, bere, scrimă şi, nu în ultimul rând, despre autobiografia lui. Biletele pentru eveniment pot fi cumpărate de pe iabilet.ro şi au preţuri cuprinse între 90 şi 250 de lei.

Grupul italian Chat Noir va concerta în clubul Control pe 12 februarie, parte din seria de concerte Jazz Nouveau. Michele Cavallari (clape), Luca Fogagnolo (bas) şi Daniel Calvi (chitară) vor prezenta pe scena bucureşteană cel mai nou album, „Hyperuranion”, al şaptelea al grupului, dar şi compoziţii anterioare. Bilete, disponibile pe eventbook.ro, costă 35 de lei.

Pe 17 februarie, grupul progressive rock Leprous va susţine un concert în clubul Quantic. El face parte din turneul „Pitfalls”, prin care trupa norvegiană îşi promovează cel de-al şaselea album de studio. Biletele, disponibile pe iabilet.ro, costă 74 de lei, la care este adăugat comisionul de emitere.

În aceeaşi seară, la clubul Control va concerta unul dintre cele mai spectaculoase grupuri scandinave de jazz, Tonbruket. Concertul trupei suedeze înfiinţate în urmă cu un deceniu face parte din seria Jazz Nouveau. La Bucureşti, va fi prezentat cel mai recent album, „Masters of Fog”. Biletele, disponibile pe eventbook.ro, costă 50 de lei.