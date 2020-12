Concertul caritabil al studenților teologi se va ține online pe fondul pandemiei

Asociaţia Studenţilor Teologi Ortodocşi (ASTO) organizează de 10 ani de zile concertul cu scop caritativ „După datini colindăm!”. Anul acesta concertul se va ține online, pe pagina de Facebook a organizației. Transmisiunea va avea loc miercuri, 23 decembrie 2020, începând cu ora 19:00, potrivit basilica.ro.

Scopul caritativ din acest an este sprijinirea unui tânăr în vârstă de 17 ani care suferă de o malformație veno-limfatică.

Veți audia colinde interpretate de:

Grupul Psaltic „Tronos” al Patriarhiei Române – Dirijor Protopsalt Arhid. Mihail Bucă

Corul Bărbătesc Cantus Domini – Dirijor Arhid. Răzvan-Constantin Ștefan

Corul Canticum – Dirijor Răzvan Rădos

Corul ASTO – Dirijor Andrei Brezeanu

Cazul susținut de ASTO

Gabriel Balacean are vârsta de 17 ani și de mic suferă de o malformație veno-limfatică. Din cauza acestei boli, are dureri cumplite la ambele picioare deoarece corpul protejează piciorul stâng (cel cu malformația), iar toată greutatea este preluată de partea dreaptă. De aceea are probleme atât la piciorul drept, cât și la coloană.

Mama sa a căutat un chirurg vascular pediatric și a găsit un doctor francez care practică medicina și la noi în țară. Acesta vine o dată pe lună în Bucuresti pentru consultații. După ce l-a consultat pe Gabriel, doctorul a spus că îl poate ajuta, dar va fi nevoie de o serie de tratamente și operații care vor dura aproximativ 4-5 ani. Costul tratamentelor și al intervențiilor medicale pentru toată această perioadă este de aproximativ 200.000 de euro.

În prezent, pentru ca boala să nu se agraveze, Gabriel este nevoit să facă zilnic proceduri de drenaj limfatic manual și, la interval de 2 zile, terapii cu înot. Din cauza lipsei de fonduri, el face aceste proceduri doar de 3 ori pe săptămână. Acestea au un cost lunar de 4.000 lei.

Gabriel o are doar pe mama sa alături. Ea pregătește coșulețe cu dulceață pe care le vinde pentru a obține banii necesari pentru terapii.

Vezi mai multe detalii pe pagina de Facebook Asociaţia Studenţilor Teologi Ortodocşi