Concertul caritabil „Vax Live”, organizat de Global Citizen, a strâns 302 milioane de dolari

Concertul caritabil „Vax Live”, organizat de Global Citizen, a atras donaţii în valoare de 302 milioane de dolari, mai mult decât obiectivul stabilit pentru campania de strângere de fonduri, informează AP.

Evenimentul care a avut loc în California a fost organizat cu scopul de a promova accesul echitabil la vaccinuri anti-Covid. Scopul lui a fost de a încuraja corporaţiile şi filantropii să îşi folosească banii pentru a ajuta la achiziţionarea de vaccinuri pentru milioane de lucrători din prima linie din ţări în care vaccinarea anti-Covid nu este încă disponibilă şi pentru a-i face pe oamenii din SUA şi din ţări în care au fost demarate campanii de imunizare să nu ezite să primească serul.

Global Citizen a anunţat sâmbătă seară că fondurile strânse la „Vax Live: The Concert to Reunite the World” vor ajuta la procurarea a peste 26 de milioane de doze de vaccin, relatează News.ro.

Preşedintele american Joe Biden, prinţul Harry şi cântăreaţa Jennifer Lopez s-au numărat printre personalităţile care au participat la evenimentul ce a fost înregistrat pe 2 mai şi difuzat sâmbătă.

ABC, ABC News Live, CBS, YouTube şi posturile de radio iHeartMedia au difuzat concertul de pe SoFi Stadium din Inglewood (California).

Actriţa şi cântăreaţa Selena Gomez a fost gazda show-ului, la care au participat câteva mii de spectatori vaccinaţi care au aplaudat artişti precum Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin, H.E.R. şi Jennifer Lopez, care a făcut un duet cu mama ei.

Ben Affleck, Chrissy Teigen, Jimmy Kimmel, Sean Penn şi David Letterman au fost vorbitori invitaţi speciali.

Papa Francisc a transmis un mesaj video pentru susţinerea iniţiativei în care şi-a arătat sprijinul faţă de renunţarea la drepturile de proprietate intelectuală în cazul vaccinurilor Covid-19.

„Dragi tineri după vârstă şi după spirit, primiţi un cordial salut de la acest bătrân care nu dansează şi nici nu cântă ca voi, dar care crede, ca voi, că injustiţia şi răul nu sunt invincibile”, a spus el.