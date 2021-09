Concertul extraordinar Jan Garbarek Group a încheiat Festivalul European Music Open de la Oradea

Concertul extraordinar susţinut marţi seară, în Piaţa Unirii din Oradea, de Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu a încheiat Festivalul European Music Open, organizat de tenorul Alexandru Badea şi Primăria Oradea în perioada 26-31 august, informează Agerpres.

Spectacolul muzical care a încântat peste 1.500 de orădeni a fost susţinut de saxofonistul Jan Garbarek, alături de pianistul Rainer Brüninghaus, basistul Yuri Daniel şi percuţionistul Trilok Gurtu.

Publicul orădean s-a bucurat timp de aproape două ore de această seară de jazz în piaţa centrală a oraşului, unde a fost amenajată o scenă cu două ecrane uriaşe pe părţile laterale şi sonorizare impecabilă.

Saxofonul şi muzica lui Garbarek, o combinaţie eclectică inspirată de natura şi folclorul nordic, au purtat auditoriul într-o lume magică a armoniei şi contemplaţiei. Prestaţiile artiştilor, cu solo-uri instrumentale surprinzătoare, au fost apreciate cu aplauze după fiecare interpretare. La final, cei patru muzicieni au fost rechemaţi pentru un bis pe care l-au oferit după ropote prelungite de aplauze.

"Un concert senzaţional! E o onoare pentru Oradea că a avut în spectacol acest grup al lui Jan Garbarek. Din punctul meu de vedere, asemenea evenimente se cer în Oradea. Care să aducă valori. Ale muzicii, ale altor genuri de spectacol", a declarat, pentru AGERPRES, criticul de artă Aurel Chiriac.

"Mi-a plăcut foarte mult. I-am mai văzut pe Jan Garbarek şi pe Trilok Gurtu şi cu alte ocazii, adică ne-am dus până în Ungaria să-i vedem, ne-am dus şi la Gărâna şi mă bucur nespus de mult că am putut să-i ascultăm acum în Oradea. Este o ocazie unică", a spus Georgeta Bocşe.

"A fost un spectacol minunat! De la unu la zece, merită nota 11", a afirmat orădeanul Lucian Chindlea.

"Pentru posterioritate. Cred că e rar în România un event de genul în care vezi artişti de talia aceasta, la nivelul acesta de organizare şi de sunet. Abia de aici în sus putem vorbi despre evenimente. Da, aşa trebuie să arate un event la care lumea să vină, să plătească bilet, să vadă un artist adevărat pe scenă", a declarat Ovidiu, un tânăr spectator.

"Mă bucur enorm că au fost aici. Ce pot să zic? Superstaruri au fost în Oradea şi au închis ediţia a cincea a Festivalului European Music Open şi le mulţumim pentru faptul că ne-au onorat invitaţia," a declarat, pentru AGERPRES, directorul artistic al festivalului, tenorul Alexandru Badea.

Potrivit caietului program al festivalului, Jan Gabarek este un superstar al muzicii internaţionale a cărui creaţie sonoră transcende genurile şi este considerată revoluţionară pentru dezvoltarea culturii improvizaţionale scandinave în ultimele patru decenii. Are peste 30 de albume lansate, discul "In Praise of Dreams" fiind nominalizat la Premiile Grammy. Din anul 1999 este Cavaler Gradul I al Ordinului Sf. Olav, distincţie acordată de Casa Regală a Norvegiei.

Trilok Gurtu este, potrivit aceleaşi surse, unul dintre cei mai inovativi şi spectaculoşi percuţionişti ai momentului. Şi-a început cariera în anii '70, având peste 30 de albume discografice. Este câştigător a numeroase premii prestigioase. Deşi abordarea sa componistică este non-stilistică, ea se bazează pe o înţelegere profundă a stilurilor globale. Creaţiile sale sunt alimentate de o disciplină şi dragoste imense.

Pianistul Rainer Brüninghaus şi-a început cariera muzicală în calitate de compozitor la începutul anilor 1970. În 1975 formează grupul Colours, alături de Eberhard Weber şi Charlie Mariano, pentru ca în 1981 să îşi formeze propriul trio. Patru ani mai târziu, se alătură grupului şi percuţionistul Trilok Gurtu. Colaborarea cu saxofonistul norvegian Jan Garbarek începe în 1998 şi continuă şi în prezent, prin turnee în întreaga lume.

Yuri Daniel este considerat unul dintre cei mai prestigioşi basişti ai noii generaţii de interpreţi de muzică de jazz. Născut în Brazilia în 1966, devine, în 1980, bursier al Şcolii de Jazz Hot Club de Portugal din Lisabona şi se impune în viaţa muzicală portugheză concertând alături de nume sonore ale genului. Unicitatea stilului său interpretativ îi va prilejui colaborări constante cu personalităţi marcante ale muzicii internaţionale. Este membru al Grupului Jan Garbarek, alături de Rainer Brüninghaus.