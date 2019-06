Concertul Garbage la Bucureşti va începe la ora 21.00 - Căt costă biletele

Concertul susţinut de trupa Garbage la Bucureşti, sâmbătă, 29 iunie, la Arenele Romane, va începe la ora 20.00, anunţă organizatorii potrivit news.ro

Accesul în incinta Arenelor Romane se face începând cu ora 19.00 iar concertele încep la ora 20.00. Concertul are loc în aer liber.

Potrivit organizatorilor, este interzis accesul cu: sticle, conserve; mancare sau bauturi de orice fel; artificii, arme, obiecte periculoase; obiecte cu laser (ex. pointere, brichete cu laser); umbrele (în cazul în care se anunţă ploai sunt recomandate pelerinele); aparate foto/ video profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detasabil); aparate de înregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale; animale de companie; persoanele cu probleme de ordin medical trebuie să aibă asupra lor dovezi clare pentru a putea intra la concert cu medicamentele necesare.

Organizatorii nu vor stoca şi nu vor păzi obiectelor prezentate în lista de mai sus pe durata evenimentului.

Organizatorii informeaza publicul participant ca spectacolele includ lumini puternice ce pot afecta persoanele epileptice.

Camioane în Mulţime vor cânta de la ora 20.00, iar concertul celor de la Garbage va începe la ora 21.00.

În plus, accesul copiilor sub 7 ani este gratuit doar în zona Teren dar însoţiţi de un adult care are bilet. Accesul minorilor sub 14 ani se face doar pe bază de bilet şi doar dacă aceştia sunt însoţiţi de un adult posesor de bilet valid.

Organizatorii nu recomandă prezenţa la concert a copiilor fără căşti de protecţie.

Accesul în spatiul de eveniment va fi permis unei singure persoane pe baza biletului valid, o singură dată. Biletul în baza căruia se va face accesul va trebui păstrat pe toată durata concertului.

Părăsirea perimetrului Arenelor Romane, dupa validarea biletului de acces, va fi strict interzisă. Persoanele care doresc să părăsească zona de eveniment o pot face, dar la ieşire brăţara le va fi ruptă şi dacă doresc să intre din nou, vor trebui să-şi cumpere alte bilete.

Brăţările trebuie păstrate la mână, exact aşa cum au fost puse, pe toată durata concertului. Brăţăile nu sunt transmisibile şi nu trebuie deteriorate pe întreaga perioadă a evenimentului. Posesorii de bilete la categoria C nu vor primi brăţară la acces.

Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro. Online, se poate plăti cu cardul, Paypal, pe factura la Vodafone sau Orange sau ramburs prin Fan Courier oriunde în ţară.

Biletele au următoarele preţuri: Presale: 110 lei Categoria C, 150 lei Categoria B, 205 lei Categoria A + taxe 5 lei. La acces: 130 de lei Categoria C, 170 lei Categoria B, 220 lei Categoria A.