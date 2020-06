Actorul Dwayne Johnson şi preşedinta Comisiei Europene vor găzdui concertul 'Global Goal: United for Our Future' are loc pe 27 iunie

Organizaţia Global Citizen a anunţat evenimentul „Global Goal: United for Our Future”, un concert şi un summit, programat să fie transmis de posturi TV, radio şi de platforme de streaming pe 27 iunie. Coldplay, Justin Bieber şi Shakira se numără între artiştii care vor cânta, iar actorul Dwayne Johnson şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vor fi gazde ale evenimentului, potrivit news.ro.

Evenimentul nu va fi un teledon, ci are ca scop „combaterea impactului disproporţionat al Covid-19 asupra comunităţilor marginalizate” şi îndemnarea guvernelor din lume să pună la dispoziţia celor mai puţin avantajaţi testări şi viitoare vaccinuri, citează Variety.

Dwayne Johnson va fi gazda transmisiunii din prime-time. Gazde ale concertului special vor fi şi Ursula von der Leyen şi preşedintele francez Emmanuel Macron.

Între artiştii care vor cânta se numără Coldplay, Justin Bieber şi Quavo, Miley Cyrus, Shakira, J Balvin, Chloe x Halle, Christine and the Queens, Usher şi Yemi Alade.

Concertul special va fi urmat de „Global Goal: Unite for Our Future - The Summit” o serie de discuţii despre progresul ştiinţific privind vaccinurile şi tratamentele.

Între celebrităţile care vor participa la eveniment se numără Chris Rock, Olivia Colman, Charlize Theron, Billy Porter şi Hugh Jackman.

Discuţiile din segmentul „Summit” vor fi moderate de jurnalişti precum Katie Couric şi Mallika Kapur.

Evenimentul va fi transmis de Apple, YouTube, Tidal, Yahoo!, Brut, Roku, Twitch şi Insight TV.

Între posturile de televiziune care îl vor difuza se numără BARÇA TV, Bloomberg Television, Fundación Azteca, Mediacorp, MSNBC, MTV, SiriusXM, Sony Channel Latin America şi Turner Latin America. În Europa vor transmite, între alţii, ARD, Canal+ Group şi RTVE. El va fi transmis şi în Canada, America de Sud, Africa şi Australia.

Programul summit-ului poate fi urmărit pe globalgoalunite.org.

Producătorii concertului sunt Hamish Hamilton şi Done + Dusted, iar summit-ul este produs de Michael Dempsey.

În luna aprilie, Global Citizen a organizat evenimentul muzical „One World: Together at Home”, care a generat donaţii de aproximativ 128 de milioane de dolari pentru ajutorarea lucrătorilor sanitari din prima linie în lupta cu Covid-19.