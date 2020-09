Concursul Enescu: 13 tineri pianişti din 8 ţări s-au calificat în Etapa a II-a a Secţiunii de Pian

13 tineri pianişti, dintre cei 55 de concurenţi care au participat în prima etapă a Secţiunii de Pian din cadrul Concursului Internaţional George Enescu, au obţinut majoritatea voturilor membrilor juriului, calificându-se în Etapa a II-a.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor, transmis miercuri AGERPRES, aceştia sunt: Jack Campbell (Marea Britanie), Salih Can Gevrek (Turcia), Anna Grot (Rusia), Kang Tae Kim (Coreea de Sud), Nikolai Kuznetsov (Rusia), Hoyel Lee (Coreea de Sud), Adela Liculescu (România), Yeon-Min Park (Coreea de Sud), Djordje Radevski (Serbia), George Todică (România), Chun Lam U (Hong Kong), Marcin Wieczorek (Polonia) şi Feiyang Xu (China).Etapa I a Concursului Internaţional George Enescu 2020, Secţiunea Pian, s-a desfăşurat online în perioada 11-15 septembrie, rezultatele fiind anunţate miercuri de către preşedintele juriului printr-o înregistrare video publicată pe site-ul Concursului.Juriul Secţiunii de Pian este format din Cristina Ortiz (preşedinte), Dana Borşan, Hyoung-Joon Chang, Philippe Dinkel, Peter Jablonski, Andrei Pisarev, Roland Pontinen, Josu de Solaun şi Zhe Tang.În mesajul publicat pe site-ul Concursului, pianista Cristina Ortiz, preşedintele juriului şi laureată a Concursului Enescu în 1967, a declarat: "În primul rând, aş dori să felicit toţi concurenţii pentru curajul şi tenacitatea dovedite în pregătire şi în găsirea soluţiilor optime de înregistrare a interpretării lor în aceste circumstanţe total neobişnuite. Dăruirea voastră faţă de muzică impune un adânc respect. Aş dori, de asemenea, să le mulţumesc colegilor mei din juriu, pentru că nu este uşor să alegi doar câţiva dintre 55 de pianişti foarte talentaţi. Dar a trebuit să alegem. În loc de 12, am decis că 13 pianişti vor trece în Etapa a II-a. Aşadar, până când ne vom întâlni la Bucureşti în luna mai 2021, vă doresc să fiţi sănătoşi şi să vă păstraţi în siguranţă".Etapa a II-a (eliminatorie) a Concursului Enescu, Secţiunea Pian, se va desfăşura în perioada 17-19 septembrie. Înregistrările vor fi disponibile online pe website-ul Concursului www.festivalenescu.ro pentru iubitorii muzicii clasice, începând cu 17 septembrie, de la ora 10,00 (ora României). Rezultatele Etapei a II-a vor fi anunţate de către preşedintele juriului pe site-ul Concursului pe 20 septembrie, la ora 20,00 (ora României).Concurenţii selectaţi în Etapa a II-a vor participa la Semifinala Concursului de Pian, care va avea loc pe 21 mai 2021 la Ateneul Român, în Bucureşti. Finala secţiunii Pian va avea loc luni, 23 mai 2021, de la ora 18,00, iar Orchestra Filarmonicii George Enescu va fi dirijată de maestrul John Axelrod.Concursul Internaţional George Enescu are patru secţiuni - vioară, violoncel, pian şi compoziţie - şi se situează în top cinci la nivel mondial în peisajul competiţiilor de muzică clasică.