Condiții de ev mediu în spitalele din Timișoara: minorii de la Neuropsihiatrie nu au apă caldă; prefectul a cerut controale zilnice

Prefectul de Timiş, Mihai Ritivoiu, a anunţat că va solicita, luni, Direcţiei de Sănătate Publică să facă controale zilnice în toate spitalele, pentru verificarea temperaturii din saloane şi a existenţei apei calde în băile unităţilor medicale. Decizia sa vine după ce a constatat că pe un etaj al Clinicii de Neuropsihiatrie Infantilă nu este apă caldă, informează Agerpres.

"Când este vorba despre copii şi sănătatea lor, nu intră în discuţie nicio amânare. Am fost (duminică - n.r.) la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă a Spitalului de Copii Timişoara, de pe strada Corbului. În urma informaţiilor din presă şi a mai multor apeluri făcute de cetăţeni în mediul online, am convocat o echipă a Direcţiei de Sănătate Publică pentru a verifica situaţia la faţa locului şi pentru a ne edifica dacă într-adevăr copiii stau în frig în saloane. Nu se stă în frig. E cald peste tot, am inspectat inclusiv magazia plină de pături", a precizat prefectul pe pagina sa de Facebook.

În schimb, spune el, nu este apă caldă.

''La etajul I curge apă rece, iar la etajul II nu curge deloc. Am lăsat măsură de control ca în cel mai scurt timp să fie rezolvată problema. Un boiler electric este soluţia simplă şi la îndemână. Mâine dimineaţă voi solicita Direcţiei de Sănătate Publică să facă controale zilnice în toate spitalele, pentru verificarea temperaturii din saloane şi a existenţei apei calde în băile unităţilor medicale. Totul, până la frigul în spitale", a arătat prefectul de Timiş.