Conducerea UMF Carol Davila, inspirată de modelul Coreei de Sud: Examen pe Arena Națională, un scenariu foarte probabil. Care este planul B

Conducerea Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București analizează condițiile în care ar putea organiza examenul de admitere la cele patru facultăți din subordine, în tribunele celui mai mare stadion din România, Arena Națională. Ideea nu este neapărat una inedită, ci inspirată de autoritățile sud-coreene care au organizat un astfel de examen pe un stadion, amplasând băncile pe gazon. Spre deosebire de acest model furnizat de Coreea de Sud, conducerea UMF ”Carol Davila” ia în calcul amplasarea unor pupitre în tribune, acolo unde candidații vor da testele grilă.

”Este mare concurența la Medicină, noi ne așteptăm la 3000-3200 de candidați, ceea ce exclude posibilitatea unui concurs de dosare. Sigur, avem varianta clasică a organizării examenului de admitere în săli de curs, cu respectarea acelei distanțe de siguranță. Alte cinci universități- Universitatea București, Politehnica, ASE, SNSPA și Universitatea Româno-Americană- ne-au oferit spații unde să organizăm examenul. Aceasta ar fi varianta întâi. O altă variantă, plecând de la exemplul din Coreea de Sud, ar fi pe stadionul național unde am fost împreună cu domnul viceprimar al Capitalei, am analizat posibilitățile de a folosi tribunele, nu terenul, pentru că s-ar putea deteriora gazonul și, oricum, pe gazon nu ar încăpea decât maxim 2000. Trebuie să respectăm 4 metri pătrați pentru fiecare candidat. Pentru tribune, o să fabricăm sau o să cumpărăm niște pupitre astfel încât candidații să aibă și un anumit confort când vor completa acele teste grilă. Stadionul are avantajul că are 4 intrări mari și multe altele secundare, ceea ce face să putem asigura accesul fără să se producă aglomerație. De asemeena, se pot corecta pe loc tezele, avem spații unde putem amplasa scannerele. Candidații, vin la finalul examenului, scanează lucrările și pleacă știind deja rezultatul.” a detaliat, la Medika TV, rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București, Prof. Dr. Viorel Jinga.

Supravegherea examenului ar putea fi chiar mai facilă în tribunele Arenei Naționale unde există inclusiv aparatura video pentru monitorizare. Totuși, organizatorii iau în calcul supravegherea testării de către cele pese 1000 de cadre didactice ale Universității ”Carol Davila”.

Admiterea la facultățile Universității de Medicină și Farmacie din București va avea loc pe 26 iulie, într-o zi de duminică, aleasă pentru că traficul este mai scăzut decât în zilele lucrătoare. Dacă va fi organizat pe Arena Națională, examenul va fi programat de la ora 8,00 dimineața, cu acces în tribune la ora 7,00, având în vedere temperaturile specifice lunii iulie. În cazul în care ar apărea ploaia, Arena Națională oferă avantajul de a beneficia de o cupolă care asigură protecția tribunelor. În cazul organizării testării pe stadion, candidații ar scăpa de obligativitatea purtării măștilor. Pentru candidații care prezintă temperatură, în dimineața examenului, sau alte simptome care pot fi asociate unei infecții cu SARS-CoV-2, vor fi amenajate spații de examen în încăperile care funcționează în incinta stadionului național.

Dacă, până la data de 26 iulie, reglementările actuale vor fi înlocuite cu altele care să elimine obligativitatea purtării măștii, organizatorii examenului de admitere vor reveni la varianta de a utiliza spații închise, cu luarea unor măsuri de distanțare și prevenire a răspndirii noului coronavirus.