Conducerile filialelor braşovene ale PNL şi USR PLUS şi-au împărţit funcţiile de viceprimari ai municipiului reşedinţă şi vicepreşedinţi ai CJ

Conducerile filialelor braşovene ale USR PLUS şi PNL au anunţat vineri rezultatele negocierilor pentru ocuparea funcţiilor de viceprimari ai municipiului reşedinţă şi respectiv vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Braşov, primarul USR Allen Coliban urmând să fie secondat de colega sa de partid Flavia Boghiu şi de liberalul Sebastian Rusu, iar preşedintele PNL al CJ Braşov, Adrian Veştea, de liberalul Tudor Şerban şi Szenner Zoltan (PLUS).

"Mă bucur că am în această echipă doi oameni foarte activi, competenţi, care provin din mediul privat, care au o vastă experienţă profesională, dar şi cu competenţe complementare de la un punct încolo şi consider că această echipă tânără şi plină de energie este echipa de care are nevoie Braşovul în următorii patru ani, pentru a duce la bun sfârşit promisiunile noastre şi proiectele mari de care oraşul are atâta nevoie", a afirmat primarul ales Allen Coliban, într-o conferinţă de presă organizată de USR PLUS, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Raed Arafat: Este posibil ca aceste spitale să nu mai fie suficiente. Este clar că avem persoane pozitive care poate că nici ele nu știu .

Conform Flaviei Boghiu, mandatul care urmează este unul "foarte greu", ea menţionând că "aşteptările braşovenilor sunt mari şi e normal să fie aşa". "Deşi nu avem experienţă în administraţia publică, vom face tot ce ne stă în putinţă, ne vom folosi toată cunoştinţa şi priceperea pentru a livra cele mai bune soluţii către braşoveni (...)Urmează o perioadă foarte grea din punct de vedere a situaţiei epidemiologice (...) vom face tot ce ţine de noi, după preluarea mandatului, pentru a trata situaţia cu responsabilitate", a declarat Boghiu.

Szenner Zoltan a subliniat, la rândul său, că desemnarea sa pentru funcţia de vicepreşedinte al CJ Braşov s-a făcut cu "consens din partea ambelor partide", USR şi PLUS.

"Mi-am asumat responsabilitatea care vine cu această funcţie(...) nu am experienţă în sistemul de stat, dar sunt un om organizat, adaptabil şi sunt convins că la CJ Braşov voi găsi oameni profesionişti care să mă ajute să recuperez din handicapul pe care îl am la capitolul experienţă", a spus Szenner.

Cel de-al doilea viceprimar, liberalul Sebastian Rusu, care a fost consilier local în actualul mandat, a precizat, într-o conferinţă de presă la PNL Braşov că experienţa sa, "atât cea din viaţa privată, cât şi în Consiliul Local Braşov", îi vor fi de ajutor pentru duce mai departe proiectele începute".

Citește și: Escrocherie de top: Un bărbat a pretins că este fost ministru, chestor de poliție, comisar șef sau judecător, după tipul de interes al persoane înșelate

Liderul PNL Braşov, Adrian Veştea, reales preşedinte al CJ Braşov în 27 septembrie, a punctat, referitor la Tudor Şerban, cel de-al doilea vicepreşedinte, că are experienţă administrativă, fiind chiar, în ultimii ani, "în prima linie a administraţiei locale", în calitate de primar al comunei Prejmer.

"Despre Szenner Zoltan, am o impresie foarte bună şi sunt convins că vom colabora şi vom duce mai departe toate proiectele mari ale judeţului Braşov", a mai spus Veştea.

USR PLUS şi PNL vor avea, împreună, în viitorul for local al municipiului Braşov 23 din 27 de mandate - 12, respectiv 11 consilieri - celelalte 4 fiind câştigate, în 27 septembrie, de PSD.

În ce priveşte noul Consiliu Judeţean Braşov, PNL va avea 14 consilieri, USR PLUS - 8 (cinci USR şi 3 PLUS), PSD 8, iar UDMR şi Pro România - câte 2 consilieri, primele două formaţiuni politice realizând, astfel, împreună, o majoritate confortabilă de 22 de consilieri din 34 de mandate.