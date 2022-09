Conferință-eveniment la Academia Română. Institutul de Filosofie și Psihologie celebrează activitatea faimosului istoric al științei Thomas Kuhn

Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române organizează online, între 29 septembrie și 3 octombrie 2022, conferința internațională On the objectivity of scientific knowledge. Models and Theoretical Representations of Structure and Progress in Science. Thomas Kuhn’s legacy.

La conferinţă participă personalități științifice marcante din România și din străinătate care activează azi în filosofia și istoria științei, cât şi în domenii înrudite. Vor susține comunicări:

Michael POTTER (University of Cambridge), Timothy WILLIAMSON (University of Oxford), Mircea FLONTA (Academia Română, Universitatea din Bucureşti), David Rosenthal (Central University of New York–CUNY), Ilie PÂRVU (Academia Română, Universitatea din Bucureşti), Paul HOYNINGEN-HUENE (Leibniz Universität Hannover), Vasso KINDI (National and Kapodistrian University of Athens–NKUA), Graham PRIEST (Central University of New York–CUNY), Alejandro CASSINI (University of Buenos Aires), Bogdan SUCEAVĂ (Cal State University–Fullerton), Hernán PRINGE (Diego Portales University). Mai multe amănunte sunt disponibile la: http://www.institutuldefilosofie.ro/news.php

Evenimentul va fi deschis cu un cuvânt înainte de Acad. Mircea Dumitru, directorul Institutului „Constantin Rădulescu-Motru” și vicepreședinte al Academiei Române.

Menționăm și că Prof. Univ. Mircea Dumitru este director al Școlii Doctorale de Filosofie a Universității din București, Școală ce oferă doritorilor o a doua sesiune de înscrieri la programul său doctoral între 26 și 28 septembrie 2022. Detalii despre admitere, dar și despre bogata activitate a Școlii și oferta ei tematică, pot fi găsite la: https://filosofie.unibuc.ro/scoala-doctorala/admitere-doctorat/