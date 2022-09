Conferinţă internaţională în domeniul neuroprotecţiei şi neuroregenerării, organizată în premieră în România

O manifestare medicală internaţională în domeniul neuroprotecţiei şi neuroregenerării, International Conference on Neuroprotective Agents, a fost organizată în premieră în România, la Cluj, potrivit Agerpres.

"Un nou eveniment de top pentru neurologia românească, la Cluj-Napoca. International Conference on Neuroprotective Agents - 11-14 septembrie 2022. Reprezentanţi ai unor prestigioase instituţii internaţionale de cercetare ştiinţifică s-au întâlnit în cadrul International Conference on Neuroprotective Agents (ICNA), organizată de prof. dr. Dafin Mureşanu la Cluj-Napoca, cu susţinerea Institutului RoNeuro, Centrul de Cercetare şi Diagnostic al Bolilor Neurologice din Cluj-Napoca cu scopul de a împărtăşi expertiza lor privind evoluţiile din domeniul neuroştiinţelor şi pentru a avansa perspective ştiinţifice noi în domeniul neuroprotecţiei şi neuroregenerării. Astfel, cea de-a 15-a ediţie a International Conference on Neuroprotective Agents a avut loc în perioada 11-14 septembrie 2022 la Grand Hotel Italia în Cluj-Napoca, evenimentul desfăşurându-se în format hibrid (cu participare atât online, cât şi fizic) şi a adus împreună personalităţi marcante şi un larg public internaţional. Structurat de-a lungul a 3 zile şi 7 sesiuni, evenimentul a inclus şi o sesiune de postere, unde tineri cercetători în domeniul medical au afişat lucrări originale. Personalităţi de renume precum dr. William Slikker, Russell J. Andrews, dr. Tucker A. Patterson şi profesor Dafin Mureşanu au coordonat această conferinţă multidisciplinară", se arată într-un comunicat trimis, joi, de organizatori.Potrivit sursei citate, dr. William Slikker Jr. a ocupat funcţia de director al Centrului Naţional pentru Cercetare in Toxicologie a FDA (US Food and Drug Administration - Agenţia pentru Alimente şi Medicamente) până în luna martie a acestui an şi este profesor adjunct în cadrul departamentelor de Pediatrie, respectiv Farmacologie şi Toxicologie ale Universităţii Arkansas pentru Ştiinţe Medicale, precum şi co-fondator şi fost preşedinte al Societăţii MidSouth pentru Biologie Computaţională şi Bioinformatică, fost preşedinte al Academiei Ştiinţelor Toxicologice şi al Societăţii de Toxicologie.De asemenea, dr. Tucker A. Patterson este director Interimar la Centrul Naţional pentru Cercetare în Toxicologie al FDA (US Food and Drug Administration - Agenţia pentru Alimente şi Medicamente S.U.A), şi a fost director adjunct al Oficiului de Cercetare, director asociat şi manager de program pe Ştiinţele Sănătăţii în Regulatory Compliance & Risk Management la NCTR (National Center for Toxicological Research - Centrul Naţional pentru Cercetare Toxicologică)."Manifestarea ştiinţifică, International Conference on Neuroprotective Agents, s-a derulat în premieră în România, la Cluj Napoca şi a reunit mari personalităţi mondiale din domeniul neuroştiinţelor, a căror preocupare comună a fost reprezentată de schimbarea de paradigmă a conceptului de neuroprotecţie într-un context global extrem de complicat dacă luăm în considerare influenţa crescândă a factorilor de risc ai afecţiunilor neurologice. Situaţia este cu mult mai complexă din perspectiva modificărilor geopolitice, a celor climatice, dar mai ales a crizelor socio-economice generate, pe de o parte, de pandemia COVID-19, iar pe de altă parte, de conflictul armat de lungă durată din estul Europei", a declarat prof.dr. Dafin Mureşanu, preşedinte al Societăţii pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN) şi al Federaţiei Europene a Societăţilor de Neuroreabilitare (EFNRS).