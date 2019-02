Congresul socialiștilor: 'Frans, democrația este sub atac' / Viorica Dăncilă, prezentă la reuniunea PES

Oficiali ai Partidului Socialiștilor Europeni (PES) au declarat, vineri, la Madrid, la Congresul formațiunii din care face parte PSD, că stânga europeană vrea să câștige alegerile europarlamentare pentru a realiza o majoritate fără PPE și a introduce un nou „contract social”.

La lucrările Congresului PES participă și premierul Viorica Dăncilă, aceasta fiind așezată în primul rând, în dreapta lui Frans Timmermans, candidatul formațiunii pentru funcția de președinte al Comisiei Europene în noua formulă rezultată după alegerile europene.

Maria Joao Rodrigues (FEPS) a spus în Congres că PES pune pe masă un nou „contract social”.

„Să restabilim egalitatea în Europa, acesta este scopul nostru în bătălia care va veni. Ne confruntăm cu inegalități sociale și acest lucru subminează suportul cetățenilor pentru proiectul european”, a spus aceasta. Rodrigues a adăugat că PES va lupta împotriva austerități.

Luca Visentini (ETUC) a spus că este „inacceptabil” ca în unele state membre precum Bulgaria să existe salariu minim de zece ori mai mic decât în Franța sau Germania.

Potrivit acestuia, socialiștii trebuie să reducă decalajele dintre țările membre UE. „Asta este provocarea pentru viitor si daca reusim va fi foarte usor sa castigam alegerile”, a indicat el.

Visentini i s-a adresat lui Timmermans pe tema democrației.

„Frans, democratia este sub atac in Europa. Nu e vorba doar de ce se intampla in unele tari europene, dar putem opri PPE sa se alieze cu extrema dreapta? Asta este punctul crucial. Trebuie sa ducem o luptă cu Orban in Ungaria, cu fascismul in alte tari, dar este vorba despre majoritatea care se va forma”, a indicat oficialul PES.

